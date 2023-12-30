شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعلن عن تغيير فى طريقة إرسال الرسائل النصية على آيفون بداية من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة أبل إنها ستضيف دعم RCS إلى أيفون بدءًا من العام المقبل، ولكن هذا لا يعني أن شركة آبل ستقدم مفاتيح خدمة iMessage الثمينة حتى الآن.

وسيشهد مالكو هواتف IPHONE تغيير كبير في الطريقة التي يرسلون بها الرسائل النصية في عام 2024، وسيتمكن الجميع من مراسلة بعضهم البعض بميزات متقدمة، وفقًا لتقرير thesun.

وتقول الشركة المصنعة لجهاز ايفون إنها ستتبنى أخيرًا نفس معيار المراسلة مثل Android، وهذا يعني أنك ستحصل على العديد من الميزات المشابهة لـ iMessage مثل مؤشرات الكتابة وإيصالات القراءة ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة وما إلى ذلك.

بعد الأخبار الرائدة ، كتب أحد خبراء التكنولوجيا في Digital Trends: "اليوم هو اليوم الذي لم أتوقع حقًا حدوثه على الإطلاق."

وتُعرف الرسائل الجديدة رسميًا باسم RCS، وهي بديل أكثر ثراءً للرسائل النصية القصيرة التقليدية وتحتاج إلى بيانات أو شبكة Wi-Fi لإرسالها واستقبالها.

ويبدو أن هذه الخطوة تأتي استجابة لقانون الاتحاد الأوروبي الجديد القادم الذي يجبر الشركات الكبرى مثل Apple على ضمان عمل خدماتها عبر أجهزة مختلفة.

في بيان تم إرساله إلى 9to5Mac ، أوضح متحدث باسم شركة Apple التغييرات ، وقال في وقت لاحق من العام المقبل، سنضيف دعمًا لملف RCS Universal Profile، وهو المعيار الذي تنشره حاليًا جمعية GSM.

ونعتقد أن RCS Universal Profile سيوفر تجربة أفضل للتشغيل البيني مقارنةً بالرسائل القصيرة أو رسائل الوسائط المتعددة.

وسيعمل هذا جنبًا إلى جنب مع iMessage، الذي سيظل أفضل تجربة مراسلة وأكثرها أمانًا لمستخدمي Apple."

لكن عملاق التكنولوجيا أوضح أن التغيير لا يعني اختفاء iMessage ، ولا تزال شركة Apple تحتفظ بـ iMessage كشيء خاص بها، لذا يمكننا أن نفترض أن محادثات RCS ستظل مختلفة بصريًا عن محادثات iMessage.