شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمي Steam .. تعرف على أفضل الألعاب في قائمة "الأفضل لعام 2023" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت Steam قائمة "الأفضل لعام 2023"، حيث تكشف هذه القائمة عن الألعاب الأكثر مبيعًا على المنصة، وبصرف النظر عن هذا، تكشف القائمة أيضًا عن العناوين التي تم تشغيلها أكثر على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وSteam Deck وVR وController والمزيد.

لم تقم Steam بتصنيف الألعاب الموجودة في كل فئة، ومع ذلك، فإن قائمة "الأفضل لعام 2023" تصنفها إلى مستويات بلاتينية وذهبية وفضية وبرونزية، ويتم وضع أفضل 12 لعبة في كل فئة في الفئة البلاتينية، والـ 12 التالية في الذهبية، والـ 26 لعبة التالية في الفضة بينما آخر 50 لعبة في البرونزية، وقد تم تجميع القائمة بواسطة Steam باستخدام البيانات من 1 يناير حتى 15 ديسمبر 2023.

أعلى البائعين حسب إجمالي الإيرادات

تشمل الطبقة البلاتينية في هذه الفئة Apex Legends وBaldur's Gate 3 وStarfield وHogwarts Legacy وCyberpunk 2077 وDota 2 وPUBG: Battlegrounds وCall of Duty والمزيد.

أهم الإصدارات الجديدة حسب إجمالي الإيراداتيتضمن المستوى البلاتيني لهذه الفئة Street Fighter 6 وStarfield وResident Evil 4 Remake وStar Wars Jedi: Survivor وFC 24 وHogwarts Legacy وBaldur's Gate 3 والمزيد.

الألعاب الأكثر لعبًايتم قياس الألعاب في هذه الفئة من خلال ذروة اللاعبين المتزامنين، يتكون المستوى البلاتيني لهذه الفئة من الألعاب التي تضم أكثر من 300000 لاعب وتشمل Hogwarts Legacy وPUBG: Battlegrounds وCounter-Strike 2 وBaldur's Gate 3 وDestiny 2 وApex Legends وDota 2 والمزيد.

أفضل العاب الوصول المبكر حسب إجمالي الإيراداتتتضمن هذه الفئة Baldur's Gate 3 وMarvel Snap وEverspace 2 وMy Time at Sandrock وFarlight 84 وAgent the Storm والمزيد.

أفضل ألعاب Steam Deck للاعبين النشطين يوميًاالطبقة البلاتينية في هذه الفئة تشمل Elden Ring، Hogwarts Legacy، The Witcher III: Wild Hunt، Baldur's Gate 3، Resident Evil 4 Remake، Grand Theft Auto V، Half-Life، Cyberpunk 2077 وغيرها.

أكثر الألعاب التي يلعبها لاعبو وحدة التحكم النشطون يوميًاتتضمن هذه الفئة Call of Duty HQ، وRocket League، وFIFA 23. Hogwarts Legacy، وElden Ring، وFC 24، وStreet Fighter 6، وResident Evil 4 Remake NBA 2K23 Apex Legends والمزيد.

أفضل تجارب الواقع الافتراضي الحصرية حسب إجمالي الإيرادات

يتضمن المستوى الأعلى في هذه الفئة Boneworks وBlade & Sorcery وHalf-Life: Alyx وVTOL VR وPavlov وThe Elder Scrolls V: Skyrim VR والمزيد.