تكنولوجيا: LG تعلن عن جيل جديد من أجهزة LG Gram إستعداداً لمعرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت LG مؤخراً عن جيل جديد من أجهزة LG Gram التي تنطلق بسلسلة معالجات Intel Core Ultra، مع أربعة من الأحجام في الشاشة.

تستعد شركة LG لفعاليات معرض CES 2024 بعدد من المنتجات الجديدة، ولقد أعلنت الشركة عن LG Gram Pro 2024، مع أجهزة تلفاز LG Mini LED، وشاشات جديدة، وغيرها من الأجهزة.

ومن المقرر أن ينطلق حدث LG في 9 من يناير حيث تقدم خلال الحدث Gram Pro 2024، والإصدارات الرئيسية من سلسلة Gram.

ويتوفر الجيل الجديد من أجهزة LG Gram بأحجام 14، و15، و16 وأيضاً 17 إنش، وتؤكد LG على أن هذه الإصدارات تتميز بتصميم فائق النحافة لدعم المستخدمين بتجربة أفضل في التنقل.

وتقدم LG أجهزة Gram 17 و16 باثنان من النماذج التي تختلف بين دعم خاصية اللمس في الشاشة أو شاشة دون خاصية اللمس، كما تدعم الشاشات نسبة سطوع 350 nit، بمعدل تحديث 60Hz، وجودة عرض WQXGA.

بينما تتوفر أجهزة Gram 15 و14 بجودة عرض FHD وWUXGA، وسطوع 350 nit، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 60Hz.

وتدعم LG أجهزة LG Gram 17 وGram 16 بعدد اثنان من المكبرات الصوتية بقدرة 2W، أيضاً تضم أجهزة Gram 15 وGram 14 باثنان من المكبرات الصوتية بقدرة 1.5W.

أيضاً تقدم LG الإصدارات الأربعة بتقنية HD في الصوتيات مع تقنية Dolby Atmos، وكاميرة FHD IR، مع اثنان من الميكروفونات.

وتضم أجهزة LG Gram رقاقة معالج Intel Core Ultra 7 في أعلى نموذج، مع كرت الشاشة Intel Arc، وتدعم LG الأجهزة بنظام تبريد مزدوج لتشتيت الحرارة.

كما تصل السعة التخزينية إلى 2 تيرابايت في سعة SSD، وذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام، وتدعم LG أجهزة Gram 17 و16 بقدرة بطارية 77Wh، بينما تتميز الأجهزة المميزة بحجم 14 و15 إنش بقدرة بطارية 72Wh.

أيضاً تنطلق أجهزة LG Gram بتطبيق Gram link لدعم مشاركة سريعة للملفات، أو عكس الشاشة بين الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب، وللإتصال تضم الأجهزة اثنان من منافذ USB 3.2 Gen2، واثنان من منافذ USB 4 Gen3، ومنفذ USB C، مع مدخل HDMI.

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