تكنولوجيا: لينوفو تعلن عن جهاز الحاسب Xiaoxin Pro 27 2024 الكل في واحد بسعر 762 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت لينوفو عن أحدث إصدار من أجهزة الحاسب الكل في واحد Xiaoxin Pro 27 2024، الذي يتميز بحجم 27 إنش، والجيل 13 من معالجات إنتل، كما ينطلق بسعر 762 دولار.

يتميز جهاز Xiaoxin Pro 27 2024 بحجم شاشة 27 إنش، وجودة عرض 2.5K أو بدقة 2560 في 1440 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 100Hz، وتدرج لوني من sRGB بنسبة 99%، كما يدعم الجهاز خفض تأثير الإضاءة الزرقاء، والومضات مع معايير “Rheinland”.

أيضاً يضم الجهاز الجيل 13 من معالجات إنتل من سلسلة “H”، على أن يضم النموذج الرئيسي من الجهاز رقاقة i5-13420H، بينما يأتي أعلى نموذج برقاقة i9-13900H.

كما يدعم الجهاز ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR5، والتي تصل إلى 32 جيجا بايت رام في أعلى نموذج، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD.

ويتميز Xiaoxin Pro 27 2024 بتصميم نحيف بسماكة 15.8مم، كما يتضمن عدد من التقنيات تشمل تقنية خفض الضوضاء عبر اثنان من الميكروفونات.

أيضاً للإتصال تدعم لينوفو الجهاز بمنافذ USB-A ،USB-C ،HDMI، وأيضاً Gigabit Ethernet، ويدعم المستخدمين في مهام بث المحتوى مع كاميرة 2.5K، كما يضم مكبرات صوتية ستريو بمعايير Harman، ويدعم الجهاز تقنية Wi-Fi 6 للإتصال اللاسلكي السريع.

كما ينطلق Xiaoxin Pro 27 بنظام تشغيل Windows 11 Home، ويدعم الإتصال اللاسلكي بلوحة مفاتيح وفارة، ويتوفر Xiaoxin Pro 27 2024 AIO باثنان من الإختيارات في الألوان بسعر يبدأ من 762 دولار على أن تبدأ البيع في الأول من يناير.

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