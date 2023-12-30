تكنولوجيا: شاومي تستعد للإعلان عن Redmi K70 Ultra قريباً برقاقة Dimensity 9300

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط العملاق الصيني شاومي للإعلان قريباً عن هاتف Redmi K70 Ultra الذي يأتي برقاقة Dimensity 9300.

كشفت شاومي رسمياً عن هواتف Redmi K70، وRedmi K70 Pro وأيضاً Redmi K70E في حدث عقد خلال الشهر الماضي في السوق الصيني.

ومن جديد تستعد العملاق الصيني لضم إصدار جديد للسلسلة بعنوان Redmi K70 Ultra، كما تقدم السلسلة في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة.

ولقد أوضحت التفاصيل الجديدة التي نشرت عبر “Digital Chat Station” أن شاومي تستعد لإطلاق هاتف Redmi K70 Ultra بشكل رسمي، والذي يأتي بعد إصدار الشركة السابق Redmi K60 Ultra الذي أطلق رسمياً في شهر أغسطس.

ومن المقرر أن تدعم شاومي هاتف Redmi K70 Ultra أو الإصدار الخاص Redmi K70 Extreme برقاقة معالج Dimensity 9300 الجديدة من MediaTek، التي تأتي بنفس مستوى آداء رقاقة Snapdragon 8 Gen 3، أيضاً تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بشاشة 8T OLED بجودة عرض 1.5K أو 2K.

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