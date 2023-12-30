شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 ميزات حصل عليها واتساب خلال 2023.. تعرف على أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان عام 2023 عامًا حافلًا بميزات واتساب الجديدة، وكان زر التعديل أحد أبرز الميزات، حيث سمح للمستخدمين بتصحيح الأخطاء المحرجة في النهاية، وهناك ثلاث إضافات يجب على كل مستخدم واتساب حصرها والاستفادة منها اليوم وهى:

1 ترقية الصور والفيديو بدقة عالية لقد قام واتساب منذ فترة طويلة بتقليص حجم أي صور أو مقاطع فيديو ترسلها ، وذلك حتى يتم إرسالها بشكل أسرع ولا تشغل مساحة كبيرة.

لكن الدقة المنخفضة تعني أنك لا ترسل الجودة الكاملة الحقيقية التي قد تقدرها كذكريات ثمينة.

ولحسن الحظ، أضاف واتساب هذا العام زرًا جديدًا تمامًا حتى تتمكن من تحسين جودة الصور ومقاطع الفيديو إلى HD.

ولاستخدامه، في المرة القادمة التي ترسل فيها محتوى إلى الأصدقاء أو العائلة، ابحث عن زر HD في الجزء العلوي، وحدد جودة HD من القائمة وأرسلها كما تفعل عادةً.

2 الدردشات المخفية لا يمكن لأحد رؤيتها ولا حتى أنت انتقل تطبيق واتساب بالدردشات المقفلة إلى المستوى التالي في عام 2023.

والآن يمكنك إخفاء حقيقة أن لديك محادثة مقفلة، لذلك ليس لدى أعين المتطفلين أي سبب للتطفل، وكل ذلك بفضل الرقم السري .

قم بإنشاء رمز سري فقط عن طريق إدخاله في شريط البحث وستظهر محادثاتك المقفلة بطريقة سحرية.

ولتشغيله، توجه إلى مجلد الدردشات المقفلة وحدد الإعدادات.

اضغط على الرمز السري ، متبوعًا بإنشاء رمز سري.

وأدخل الرمز المطلوب ثم اضغط على التالي.

قم بتأكيد الرمز الخاص بك، ثم اضغط فوق تم.

3 مشاركة الشاشة في المرة القادمة التي تحتاج فيها إلى تعليم أحد أفراد العائلة كيفية القيام بشيء ما، فلا تكلف نفسك عناء الشرح على الهاتف.

تتيح لك ميزة مشاركة الشاشة في واتساب إظهار كل ما يمكنك رؤيته.

بالطبع، هذا ينطوي على مخاطر إذا كان هناك أي شيء حساس لا تريد أن يراه الناس، لذا فكر جيدًا في ما تضغط عليه قبل القيام بذلك.

ويظهر رمز مشاركة الشاشة في محادثات الفيديو عبر واتساب في الجزء السفلي.