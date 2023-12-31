شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ChatGPT vs Copilot: الاختلافات الرئيسية مقارنة بين تطبيقي الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوفر تطبيق ChatGPT التابع لـ OpenAI على الأجهزة المحمولة منذ فترة، وقد أطلقت مايكروسوفت مؤخرًا تطبيق Copilot الذي يتم تشغيله أيضًا بواسطة نموذج اللغة الكبير الخاص بـ Open AI's GPT، ومع ذلك، يعتمد كلا روبوتي الدردشة المدعمين بالذكاء الاصطناعي على نفس التكنولوجيا الموجودة تحتهما، ومع ذلك، يتبع كلا التطبيقين أساليب مختلفة لتزويد المستخدمين بالإجابة على مطالباتهم.



وفيما يلي، سنقارن بين روبوتي الدردشة المدعمين بالذكاء الاصطناعي ونرى كيف يمكن المقارنة بينهما من حيث الميزات والوظائف: ChatGPT vs Copilot: نماذج اللغات المدعومة كما ذكرنا سابقًا، يتم تشغيل كلا روبوتي الدردشة بواسطة نماذج اللغة الكبيرة الخاصة بـ OpenAI، ومع ذلك، يأتي برنامج Copilot مع تكامل GPT-4 مجانًا، ومن ناحية أخرى، فإن إعدادات ChatGPT الافتراضية هي GPT-3 ويحتاج المستخدمون إلى اشتراك للوصول إلى نموذج لغة GPT-4 وإمكانياته المتقدمة.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي تطبيق Copilot على مفتاح تبديل مخصص لـ GPT-4 مباشرة على الشاشة الرئيسية، كما يقدم برنامج Copilot الدعم لميزة إنشاء الصور المستندة إلى DALL-E 3 المتوفرة مجانًا، ويمكن لتطبيق ChatGPT أيضًا القيام بذلك ولكن الميزة تقتصر على مشتركي ChatGPT Plus.



والأهم من ذلك، أنه يمكن استخدام Copilot دون تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft، ولا يمكن فعل الشيء نفسه باستخدام تطبيق ChatGPT.

ChatGPT vs Copilot: الميزات يقوم كل من ChatGPT وCopilot بنفس الشيء بطريقتهما، يأتي ChatGPT بدون عضوية Plus مع قاعدة بيانات محدودة ومحدودة حتى عام 2021، لقد حلت OpenAI هذه المشكلة من خلال عضوية Plus ويمكنها استخدام أحدث البيانات وأيضًا GPT-4 لتقديم معلومات أكثر حداثة وذات صلة للمستخدمين.

وليس لدى Copilot أي نموذج اشتراك وجميع الميزات متاحة مجانًا، كما أنه يقدم أحدث وأحدث المعلومات بفضل تكامل بحث Bing.



كما جعلت Microsoft برنامج Copilot يقدم العديد من الميزات الأخرى مثل القدرة على تغيير الحالة المزاجية ونبرة الاستجابات عن طريق تحديد نغمات "أكثر إبداعًا" و"أكثر دقة" و"أكثر توازنًا" أثناء إنشاء الاستجابات.

لدى ChatGPT وCopilot أيضًا بعض أوجه التشابه، فعلى سبيل المثال، يمكن لكليهما استخدام المطالبات الصوتية ويمكنهما أيضًا إجراء محادثة مع المستخدمين شفهيًا، وكلاهما يدعم المدخلات القائمة على الكاميرا، ولكن ميزة ChatGPT تقتصر على اشتراك Plus.