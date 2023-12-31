شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طالب مصرى يتفوق على 112 متسابقا من دول العالم ويفوز بمسابقة فى البرمجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الطالب المصري براء الشرقاوي، الذي يدرس في الصف الثاني الإعدادي، علي المركز الأول في مسابقة برمجة الروبوتات الدوليةroborave colombia virtual والتي أقيمت "أونلاين" وهي عبارة عن برمجة روبوت يتبع مسار لذاته بدون تدخل بشري أشبه بسيارة ذاتية القيادة.

واجتياز الطالب براء، صاحب الـ 13 عاما، المسار لروبوت كاملاً في أسرع وقت عن المتسابقين الآخرين، والذي بلغ عددهم 112 طالبا متنافسا من جميع أنحاء العالم.



الطالب براء الشرقاوى

من جانبه قال الطالب براء الشرقاوى، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنا سعيد بالمشاركة في هذه المسابقة الدولية والحصول على المركز الأول وسط عدد كبير من المتسابقين من جميع دول العالم وأتمنى تحقيق مركز جديد في المسابقة القادمة بأستراليا".

وكشف براء، عن رحلته قبل المسابقة، قائلا: "بدأت في عالم البرمجة منذ 6 أعوام عن طريق صنع الكرتون والألعاب الإليكترونية، كما اشتركت في أكثر من مسابقة محلية في هذا المجال الرائع والمحبب إليّ".





بدورها قالت أشرقت خالد، مدربة الطالب، أن براء متفوقا منذ صغره في مجال البرمجة وشارك في العديد من المسابقات المحلية والتي برز فيها بشكل ملفت لذكائه في هذا المجال، مشيرة أن البرمجة فرع متداخل من العلوم والهندسة يشمل تصميم وتطبيقات استخدام الروبوتات، ويتم استخدامه في الكثير من عمليات التصنيع اليوم كما يمكن أن يؤدي تعليم أساسيات الروبوتات للأطفال والمراهقين إلى اهتمامهم بالتكنولوجيا ليصبحوا قادة في المستقبل في هذا المجال.