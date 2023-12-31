شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في قصص إنستجرام.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتاح الذكاء الاصطناعي من جوجل ومايكروسوفت وآبل وميتا المشهد التكنولوجي، حيث يستفيد جميع اللاعبين الرئيسيين من قوة الذكاء الاصطناعي لابتكار وتعزيز منصاتهم، على سبيل المثال تركز ميتا على دمج ميزات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات فيس بوك وإنستجرام وواتساب لتحسين تجارب المستخدم.

وقد كشفت ميتا مؤخرًا عن عدد كبير من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة، بما في ذلك ميزة تتيح للمستخدمين تغيير خلفية صور قصص إنستجرام الخاصة بهم ببضع نقرات فقط.

وكما يوحي الاسم، تتيح هذه الميزة للمستخدمين تغيير خلفية الصور التي يشاركونها على قصص إنستجرام باستخدام المطالبات، على غرار الوظيفة الموجودة في منصات الذكاء الاصطناعي مثل DALL-E أو Midjourney وعلى الرغم من أن الميزة متاحة حاليًا لمستخدمين محددين، إلا أنه سيتم طرحها للجميع في الأسابيع المقبلة.

بمجرد وصول أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة على إنستجرام قريبًا، سيسمح لك برؤيتها بمجرد تحميل المحتوى أو التقاطه لقصتك، ستجده موضوعًا بين الرموز الموجودة أعلى شاشتك، إلى جانب خيارات مثل النص والموسيقى، حيث يتم تمثيل هذه الأداة بصورة شخص خلفه إطار مستطيل، ولتنشيط ميزة الخلفية ما عليك سوى النقر على هذا الرمز.

فيما يلي دليل خطوة بخطوة لاستخدام الميزة الجديدة ابدأ بالتقاط صورة أو اختيار صورة من ألبوم الكاميرا، ثم اضغط على أيقونة القصة الموجودة أعلى شاشة إنستجرام.

بمجرد ظهور صورتك على شاشة التحرير، اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا، وحدد "الخلفية" من القائمة.

سيقوم إنستجرام بتحليل العناصر المختلفة في صورتك، مثل الخلفية والأشخاص.

يمكنك تحديد أو إلغاء تحديد مناطق مختلفة من صورتك، حيث سيتم استبدال المناطق غير المحددة عند إنشاء خلفية جديدة.

بعد تحديد اختياراتك، اضغط على "التالي".

تقديم مطالبة باللغة الإنجليزية للخلفية، لتوجيه الذكاء الاصطناعي في إنشاء خلفية جديدة.

ستعرض خلفية الصورة نمطًا مربعًا، مشابهًا لبرامج تحرير الصور الشائعة مثل فوتوشوب.

سيظهر مربع نص يطلب منك "وصف الخلفية التي تريدها"، أدخل الوصف المطلوب.

اضغط على "التالي".

سيتم إنشاء خيارين للخلفية بناءً على مطالبتك.

إذا لم تكن راضيًا عن الخيارات، فانقر فوق أيقونة التحديث لإنشاء خلفية أخرى باستخدام نفس المطالبة.

لتغيير المطالبة، اضغط عليها في الأسفل وأدخل رسالة جديدة.

اختر الخيار الذي تفضله، ثم اضغط على "التالي".

عندما تكون مستعدًا للمشاركة، اضغط على "قصتك" في الجزء السفلي الأيسر.

ستتم إضافة المطالبة التي استخدمتها إلى قصتك كملصق، كذلك يمكنك تغيير موضعه عن طريق النقر عليه وسحبه أو حذفه عن طريق سحبه إلى خيار الحذف.

وعند استخدام ميزة إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي، تذكر بعض الأشياء: 1. بينما يقوم الذكاء الاصطناعي تلقائيًا بتحديد عناصر مثل الأشخاص والحيوانات، يمكنك النقر لضبط التحديد والاحتفاظ بما تريده في الصورة النهائية.

2. سيتم وضع علامة واضحة على الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، لتجنب أي سوء استخدام محتمل.

3. انتبه إلى المعلومات الشخصية الواردة في مطالباتك النصية، وتذكر أن الصور التي ينشئها الذكاء الاصطناعي قد لا تكون دقيقة أو مناسبة دائمًا.

4. قد تقوم شركة ميتا بجمع واستخدام معلومات مثل المطالبات النصية والصور التي تم إنشاؤها لتحسين نموذج الذكاء الاصطناعي، كما هو موضح في سياسة الخصوصية الخاصة بها.