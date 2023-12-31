شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: للامتثال للقيود الأمريكية.. إنفيديا تطلق "كارت شاشة" مخصصًا فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت إنفيديا بطاقة رسومات مخصصة للصين للامتثال لضوابط التصدير الأمريكية،حيث كشفت الشركة عن الرقائق RTX 4090D: وحدة معالجة الرسومات والتى تعد أقل قوة من RTX 4090 الذي تبيعه في أى مكان آخر.

يحتوي RTX 4090D على عدد أقل من نوى CUDA مقارنة بنظيره RTX 4090 ، حيث يصل إلى 14,592 مقابل 16,384، كما أن لديها سحب طاقة أقل قليلاً عند 425 واط بدلاً من 450 واط، وعلى الرغم من أن معظم المواصفات الأخرى تظل كما هي بين نسختي الرقائق، إلا أن RTX 4090D لا يزال "أبطأ بنسبة 5٪ تقريبًا في الألعاب والإبداع"، كما قال المتحدث باسم Nvidia Benjamin Berraondo في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى The Verge .

وأطلقت Nvidia وحدة معالجة الرسومات بعد أن شددت الولايات المتحدة قيود التصدير على الرقائق المتطورة التي يتم شحنها إلى الصين ، ولا تمنع القيود الجديدة شركة Nvidia من بيع وحدات معالجة الرسومات الأقل قوة H800 وA800 AI التي طورتها للسوق الصينية فحسب، ولكنها تمنع الشركة أيضًا من بيع RTX 4090 في البلاد.

وقال Berraondo: لقد تم تصميم GeForce RTX 4090 D للامتثال الكامل لضوابط التصدير الحكومية الأمريكية، مضيفًا أن الشركة تعاملت على نطاق واسع مع الحكومة الأمريكية” عند تطوير الشريحة.

وسيكون RTX 4090D متاحًا في الصين بدءًا من يناير مقابل 12999 ين (~ 1836 دولارًا أمريكيًا) ، قد يساعد إصداره في تهدئة الطلب المتزايد على بطاقات الرسومات القوية في الصين، مما دفع بعض المصانع في البلاد إلى تفكيك وإعادة استخدام RTX 4090 المحظورة للذكاء الاصطناعي.