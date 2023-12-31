شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إلغاء الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني المجمعة في Gmail والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون إلغاء الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني المجمعة في Gmail مهمة شاقة، ولكن من خلال بضع خطوات بسيطة، يمكنك استعادة البريد الوارد الخاص بك من الفوضى غير المرغوب فيها، فيما يلي طريقتان يمكنك استخدامهما:

: إلغاء الاشتراك من رسائل البريد الإلكتروني الفردية

افتح البريد الإلكتروني الذي تريد إلغاء الاشتراك منه.

ابحث عن رابط "إلغاء الاشتراك"، حيث يوجد عادةً بالقرب من أسفل رسالة البريد الإلكتروني، في التذييل أو التوقيع، كذلك في بعض الحالات قد ترى رابط "إدارة التفضيلات" أو "تحديث إعدادات البريد الإلكتروني" بدلاً من ذلك.

انقر على الرابط "إلغاء الاشتراك"، قد يتم نقلك إلى صفحة ويب حيث تحتاج إلى تأكيد إلغاء الاشتراك.

ولتأكيد إلغاء الاشتراك الخاص بك، انقر فوق الزر "إلغاء الاشتراك" مرة أخرى، أو اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

الطريقة الثانية: استخدام ميزة إلغاء الاشتراك في جيميل.

افتح صندوق الوارد الخاص بك في جيميل.

ابحث عن رسائل البريد الإلكتروني من المرسل الذي تريد إلغاء الاشتراك منه، حيث يمكنك استخدام شريط البحث الموجود أعلى البريد الوارد الخاص بك.

قم بتمرير مؤشر الماوس فوق إحدى رسائل البريد الإلكتروني الواردة من المرسل، سترى قائمة صغيرة تظهر بجوار اسم المرسل.

انقر على زر "إلغاء الاشتراك" في القائمة، حيث قد يتم نقلك إلى صفحة ويب حيث تحتاج إلى تأكيد إلغاء الاشتراك.

ولتأكيد إلغاء الاشتراك الخاص بك، انقر فوق الزر "إلغاء الاشتراك" مرة أخرى، أو اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار:

إذا لم تتمكن من العثور على رابط "إلغاء الاشتراك" في رسالة بريد إلكتروني، فيمكنك محاولة إعادة توجيه البريد الإلكتروني إلى نفسك ثم استخدام ميزة إلغاء الاشتراك في جيميل.

يمكنك أيضًا الإبلاغ عن البريد الإلكتروني كرسالة غير مرغوب فيها، سيساعد هذا Gmail على تصفية رسائل البريد الإلكتروني المماثلة في المستقبل.

كن حذرًا بشأن النقر على الروابط الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بإلغاء الاشتراك، قد يرسل بعض المحتالين رسائل بريد إلكتروني تبدو وكأنها من شركات شرعية لسرقة معلوماتك الشخصية.

وإذا كنت لا تزال تواجه مشكلة في إلغاء الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني المجمعة، فيمكنك الاتصال بالمرسل مباشرةً ومطالبته بإزالتك من قائمته البريدية.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك بسهولة إلغاء الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني المجمعة في Gmail والحفاظ على بريدك الوارد خاليًا من الفوضى.