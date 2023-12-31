شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أجهزة كمبيوتر Surface من مايكروسوفت ستصل مزودة بميزات الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من خلال ركوب موجة الذكاء الاصطناعي، قامت مايكروسوفت بإصلاح نظام Windows باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي هذا العام، وإذا كنت تعتقد أنها نسيت تشكيلة أجهزة Surface، فإن مايكروسوفت قادمة لإثبات خطأك، على الرغم من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت.



ولدى مايكروسوفت بعض الترقيات المهمة المخطط لها لأجهزة الكمبيوتر الشخصية Surface، والتي، وفقًا لتقرير صادر عن Windows Central، تتضمن تصميمًا محسنًا ومكونات داخلية وميزات جديدة تدعم الذكاء الاصطناعي، والتي ستتوفر في العام المقبل.

كالعادة، ستأتي أجهزة Surface PC في العام المقبل بخيارين – أحدهما مدعوم بشرائح الجيل الرابع عشر من Intel والآخر مدعوم بشرائح Snapdragon X الجديدة من Qualcomm.

سيتم تصميم نماذج Arm، التي تحمل الاسم الرمزي CADMUS، خصيصًا لدعم ميزات الذكاء الاصطناعي التي تخطط مايكروسوفت لتضمينها في إصدار مستقبلي من Windows، بالإضافة إلى ذلك، ستوفر تحسينات من حيث الأداء وعمر البطارية والأمان يمكن مقارنتها بشرائح السيليكون التي تنتجها شركة Apple.

ووفقا للتقرير، فإن جهاز Surface Pro 10 القادم سيحتوي على شاشة أكثر سطوعًا تدعم تقنية HDR، وسيأتي أيضًا بطبقة مضادة للوهج ويمنح المستخدمين خيار الاختيار بين دقة 2160 × 1440 أو 2880 × 1920.

وقد يكون للجهاز زوايا مستديرة، مشابهة لمجموعة مايكروسوفت Surface Laptop Studio، وبالإضافة إلى ذلك، قد يدعم Type Cover الجديد مع زر يفتح Windows Copilot، وهناك إعادة تصميم رئيسية مخطط لها لجهاز Surface Pro 6، على الرغم من أن ذلك لن يأتي حتى عام 2025.

ويقال إن جهاز Surface Laptop 6 سيحتوي على شاشة أكبر قليلاً مقاس 13.8 بوصة مقارنة بشاشة 13.5 بوصة الموجودة على جهاز Surface Laptop 5، وسيظل الطراز مقاس 15 بوصة بنفس الحجم، وقد يحتوي الجهاز على شاشة مستديرة بإطارات أرق، ويمكن أن يحتوي أيضًا على منافذ جديدة، بما في ذلك منفذان لـ USB-C، وواحد لـ USB-A، وواحد لشحن Surface Connect، و يشاع أن الكمبيوتر المحمول مزود بلوحة لمس وزر لوحة مفاتيح مخصص لنظام Windows Copilot.



وفقًا للتقرير، يمكن لشركة مايكروسوفت إطلاق Surface Pro 10 وSurface Laptop 6 في وقت ما من العام المقبل، و هناك أيضًا شائعات عن جهاز Surface Laptop Studio الجديد الذي سيتم تحديثه، والذي سيأتي في عام 2025، مرة أخرى في خيارين – Intel و Arm.