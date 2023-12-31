شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قم بإيقافه لزيادة سرعة الـ WIFI.. تطبيق خفى يؤدى لإبطاء اتصال هاتفك بالإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن تطبيقات الـ VPN قد تؤدي إلى ابطاء اتصال هاتفك سواء كان أندرويد أم أيفون، إضافة إلى أجهزة الكمبيوتر أيضًا، بالإنترنت، وفقًا لتقرير thesun.



وبحسب التقرير تعمل شبكات VPN أو الشبكة الافتراضية الخاصة على إنشاء اتصال رقمي بين جهازك وخادم بعيد باستخدام VPN للعمل، وهذا يعني أنه يمكنك الوصول إلى ملفات وأنظمة العمل.

بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون VPN شخصي لمزيد من الخصوصية، يجب أن يتم توجيه حركة مرور الويب من مكان إلى آخر، ومن الواضح أن القيام بأي من هذين الأمرين يتطلب المزيد من العمل في اختبار اتصال البيانات ذهابًا وإيابًا، مما سيؤدي إلى إبطاء الأمور.

لذا، فالمشكلة ليست في النطاق العريض أو شبكة Wi-Fi.

كما توضح Sky: "عندما يكون الجهاز مشغولاً، كما لو كان الكثير من الأشخاص يستخدمونه، فقد يستغرق الأمر وقتًا أطول حتى تمر البيانات عبر الخوادم.

وقد تحد بعض الشركات من كمية البيانات التي يستخدمها كل شخص، للتأكد من وجود ما يكفي للجميع دون التباطؤ الشديد ، لذا فإن الأشياء التي تستخدم الكثير من البيانات مثل مشاهدة مقاطع الفيديو أو مكالمات الفيديو قد تكون صعبة في الأوقات المزدحمة.

بينما تحتاج إلى الاتصال به أثناء وقت العمل، قم بإيقاف تشغيله عندما لا تكون كذلك، وسوف تشعر برغبة في زيادة السرعة بشكل فوري.

يمكنك أيضًا إيقاف تشغيله مؤقتًا أثناء مكالمات Zoom إذا كنت تواجه مشكلة في ذلك أيضًا.

إذا كان جهاز الكمبيوتر المحمول أو الهاتف الخاص بالشركة، فتأكد من عدم خرق أي قواعد قبل إيقاف تشغيله لتجنب الوقوع في المشاكل.

تحسين الواي فاي هناك عدد من الطرق الأخرى التي يمكنك من خلالها تحسين شبكة Wi-Fi في المنزل.

على سبيل المثال، يمكن أن تتداخل بعض الكائنات مع الإشارة، مثل الميكروويف الذي يتم تشغيله .

تشمل العناصر الأخرى غير المتوقعة التي يمكن أن تسبب الفوضى المرايا وأحواض الأسماك.

ويحدد موقع جهاز الواى فاى فرقًا كبيرًا فى دعم الشبكة ، والموقع المثالى لابد أن يكون الجهاز فيها مركزيًا مرتفعًا وليس على الأرض.