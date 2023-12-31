شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إنشاء ألبومات مشتركة فى Google photos لمجموعات الصور التعاونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مشاركة ذكرياتك الثمينة والتعاون في مجموعات الصور مع الأصدقاء والعائلة أمرًا سهلاً وممتعًا مع ألبومات صور Google المشتركة، إليك دليل خطوة بخطوة:





على جهازك الذي يعمل بنظام Android أو iOS:- افتح تطبيق Google photos.

- حدد الصور أو مقاطع الفيديو التي تريد إضافتها إلى الألبوم المشترك. يمكنك النقر مع الاستمرار لتحديد صور متعددة، أو استخدام مربعات الاختيار إذا كانت متوفرة.

- اضغط على الزر "+" في الجزء السفلي من الشاشة.

- حدد "الألبوم المشترك" من القائمة.

- أعط ألبومك عنوانًا وصفيًا.

- اختر من تريد مشاركة الألبوم معه. يمكنك إدخال عناوين البريد الإلكتروني أو تحديد جهات الاتصال من هاتفك.

- اختياريًا، قم بتعيين أذونات المشاركة. اختر ما إذا كان بإمكان الأشخاص فقط عرض الألبوم أو إضافة الصور أو إضافة الصور وتحريرها.

- اضغط على "مشاركة" لإنشاء الألبوم.

على الكمبيوتر :

- انتقل إلى موقع صور جوجل وقم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك.

- انقر على الزر "+" في الزاوية اليسرى العليا.

- حدد "الألبوم المشترك" من القائمة.

- اتبع الخطوات من 5 إلى 8 من تعليمات تطبيق الهاتف المحمول أعلاه.

بمجرد إنشاء الألبوم المشترك الخاص بك:

- يمكن لأي شخص قمت بمشاركة الألبوم معه مشاهدته على هواتفه أو أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية الخاصة به.

- إذا منحتهم الإذن، فيمكنهم أيضًا إضافة الصور ومقاطع الفيديو إلى الألبوم.

- ستتلقى إشعارات عندما يقوم شخص ما بإضافة صور أو تعليقات جديدة إلى الألبوم.

- يمكنك بسهولة إدارة الألبوم وإضافة أشخاص أو إزالتهم وتغيير أذونات المشاركة في أي وقت.

فيما يلي بعض النصائح الإضافية لإنشاء ألبومات مشتركة رائعة:

- اختر عنوانًا وصفيًا يساعد الأشخاص على فهم موضوع الألبوم.

- أضف تسميات توضيحية إلى صورك لتروي القصة وراءها.

- استخدم ميزة "إضافة إلى الألبوم المشترك" لإضافة صور جديدة بسرعة إلى الألبوم من ألبوم الكاميرا أو مكتبة صور Google.

- شجع الآخرين على إضافة صورهم الخاصة إلى الألبوم لجعله تجربة تعاونية.