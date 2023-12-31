شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تلغى هذه الميزة من تطبيق Maps بداية من 2024 والان مع تفاصيل الخبر
ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google، يحتوي أحدث تطبيق جوجل (الإصدار 14.52) على سلاسل تعليمات برمجية تشير إلى أنه ستتم إزالة ميزة خرائط جوجل في فبراير 2024.
بالمقارنة مع ميزة "لوحة معلومات وضع القيادة المساعد"، يمكن الوصول إلى وضع القيادة في خرائط جوجل بعد بدء التنقل أثناء القيادة، ويظهر على شكل شريط أسود في الجزء السفلي من شاشة الهاتف ويوفر وصولاً سريعًا إلى المساعد وخرائط Google ومشغل الموسيقى المتوافقة والبودكاست والكتب الصوتية بالإضافة إلى تطبيقات البث الأخرى.
ويوفر هذا الوضع أيضًا واجهة مستخدم محسّنة للوسائط تعرض أهداف لمس كبيرة.
وفي عام 2022، قالت جوجل إنها تركز على وضع القيادة على الخرائط، وجدت الشركة أن معظم الأشخاص كانوا يستخدمون هذه التجربة عبر لوحة المعلومات، مع اختفاء هذه الميزة، قد تقوم جوجل بتوجيه المستخدمين للوصول إلى وضع التنقل في خرائط جوجل من خلال عبارة “مرحبًا جوجل، تشغيل وضع القيادة”، وفي يونيو، تلقت هذه الميزة أيضًا تحديثًا لإدخال الصوت بشكل أسرع مدعومًا بالمساعد.
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