شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنيات دفع الابتكار بمجال التكنولوجيا الطبية فى عام 2024.. تعرف على أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل التطورات التكنولوجية الحديثة على تحويل قطاع التكنولوجيا الطبية، حيث تقوم الشركات والمؤسسات البحثية الأوروبية على إيجاد حلول تهدف إلى تحسين معرفتنا واستجابتنا لعلم الوراثة والأمراض التي تؤثر على ملايين الأشخاص وحالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة.

فكيف سيستمر هذا الزخم في عام 2024؟ وما هي التقنيات التي ستدفع ابتكارات التكنولوجيا الطبية إلى الأمام؟

أثبت الذكاء الاصطناعي بالفعل أنه يمكن أن يكون أداة لا تقدر بثمن في حل بعض أكبر التحديات في مجال الرعاية الصحية ومن التنبؤ بالأمراض الوراثية إلى تحسين علاجات السرطان وإنتاج لقاحات مضادة للتنوع.

قالت الدكتورة ديانا روتجر، مديرة شركة APEX Ventures: "في عام 2024، سنشهد خطوات كبيرة تم تحقيقها في مجال التكنولوجيا الحيوية، لا سيما في المجال الواعد للذكاء الاصطناعي التوليدي لاكتشاف الأدوية"، ويتوقع الدكتور روتجر أن يتقدم عدد أكبر من الشركات في القطاع إلى مراحل التطوير السريري، بما في ذلك نهج السيليكو وفي الجسم الحي.

ومن المتوقع أيضًا أن يستمر الاتجاه نحو التشخيص المعزز، خاصة بفضل قدرة النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) على معالجة كميات هائلة من المعلومات وفقا لما أوردته TheNextWeb.

يقول داج لارسون، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Doccla، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الصحية توفر جناح مستشفى افتراضي: "يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من البيانات الطبية، بما في ذلك سجلات المرضى والمعلومات الجينية ونتائج التصوير".

وأضاف: "من خلال تحديد الأنماط الدقيقة والعلاقات المتبادلة التي قد لا تكون مرئية مع مجموعات البيانات الأصغر، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في الكشف المبكر عن الأمراض، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تنبؤات ورؤى أكثر دقة، خاصة في مجموعات المرضى المعقدة وغير المتجانسة.

يعد تخفيف الضغط من نظام الرعاية الصحية اتجاهًا آخر، وفقًا لجوليا هوكينج، الشريك العام في شركة رأس المال الاستثماري LocalGlobe.

وقال "نعم، لدى GenAI القدرة على تعزيز البحوث الطبية، والمساعدة في اكتشاف الأدوية، وتشخيص الأمراض، ولكن قوتها على مدى العام المقبل ستأتي من قدرتها على إصلاح المهام الأكثر تحت الرادار"، كما تشير. ويشمل ذلك العمليات الإدارية، ودعم التعلم للأطباء، وأتمتة سير عمل التأمين ومقدمي الخدمات، والتواصل حول الكشف المبكر عن الأمراض.

الدفعة الكمومية

ربما لا تزال الثورة الكمومية على بعد بضع سنوات، لكن الصناعات (والدول) تقفز بالفعل في عربة ما يمكن أن يكون تكنولوجيا تغير الحياة، وفي مجال الرعاية الصحية على وجه التحديد، من المتوقع أن تصل الحوسبة الكمومية إلى حجم سوق عالمي يبلغ مليار دولار (0.9 مليار يورو) بحلول عام 2030 - مما يؤكد الأهمية المتزايدة للتكنولوجيا في مستقبل القطاع الطبي.

يمكن أن يكون تأثير الكم على الرعاية الصحية هائلاً، على أقل تقدير، وذلك بفضل قدرة أجهزة الكمبيوتر الكمومية على معالجة تريليونات من وحدات المعلومات في نفس الوقت، مما يمكنها من أن تكون أسرع بشكل كبير من نظيراتها الكلاسيكية.

قالت إيلانا ويسبي، الرئيس التنفيذي لشركة Oxford Quantum Circuits (OQC) ومقرها المملكة المتحدة: "هناك العديد من التقنيات الكمومية التي لديها القدرة على تغيير قواعد اللعبة في مجال التكنولوجيا الطبية" حسبما نقلت TheNextWeb.

وإحداها هي المحاكاة الكمومية، وهي قدرة الكيوبتات عالية الجودة في أجهزة الكمبيوتر الكمومية على نمذجة الجزيئات ومحاكاة الكيمياء، كذلك وفقًا لويسبي، يمكن أن يكون للمحاكاة الكمومية "تأثير عميق محتمل" على اكتشاف الأدوية والأمراض المستعصية حاليًا.

وتشرح قائلة: "من الناحية النظرية، يمكن لأجهزة الكمبيوتر الكمومية محاكاة المشكلة الكاملة في تطوير الأدوية لأنها تستطيع محاكاة الكيمياء والجزيئات بدقة غير مسبوقة".

"سيمكن هذا شركات الأدوية من محاكاة جزيئات أكبر وأكثر تعقيدًا أثناء تطوير أدوية جديدة - كيفية عملها وتفاعلها - بطريقة لا تستطيع أجهزة الكمبيوتر التقليدية القيام بها، مما يؤدي إلى توفير المليارات من البحث والتطوير وتقليل الوقت اللازم لطرح هذه الأدوية الجديدة في الأسواق.

وتكمن فائدة محتملة أخرى في قوة التعلم الآلي الكمي الذي يمكن أن يوفر "تحديدًا أسرع وأكثر دقة لأنماط البيانات، وتصنيفها، وضغط البيانات، وتصنيف الصور"، وهذا يمكن أن يعزز أدوات التشخيص ويؤدي إلى إنشاء نماذج تنبؤية للأمراض.

وقال الدكتور أوين ريس هيوز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Cinapsis، "سيشهد عام 2024 استمرار استخدام وتبسيط خيارات العلاج عن بعد لتلبية الاحتياجات السريرية لعدد أكبر من المرضى بشكل أفضل، فضلا عن تخفيف الضغط على قدرة المستشفى والموظفين."

يعتقد الدكتور هيوز أن العام المقبل سيشهد استيعابًا أوسع لمثل هذه الحلول، بما في ذلك أجنحة المستشفيات الافتراضية ومعدات المراقبة عن بعد مثل الأجهزة القابلة للارتداء - والتي وصلت قيمتها السوقية العالمية المقدرة إلى 30.06 مليار دولار (27.3 مليار يورو) في عام 2023.

وفقًا لأماندا فيلبوت، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لتطبيق التدريب على السمع، فإن النمو الإضافي القادم للأجهزة القابلة للارتداء والتطبيقات الصحية سيجلب فائدة أخرى: الوعي بالظروف الصحية غير المعترف بها والتي لها آثار خطيرة على كل من الأفراد والموارد.

وتقول: "لقد شهدنا زيادة كبيرة في الطلب على تطبيقات مراقبة القلب التي تعمل على تثقيف المستخدمين حول أهمية فهم الأمراض غير المرئية والأعراض المرتبطة بها والتي يمكن أن تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم".

وتوقع أليسون صندست، الرئيس التنفيذي لشركة Holocare ومقرها أوسلو، في الوقت نفسه، استجابة لأوقات الانتظار المرتفعة للعمليات في جميع أنحاء أوروبا، سيجلب العام المقبل الواقع الافتراضي والمختلط إلى الواجهة.

يقول صندست: “سيشهد عام 2024 ارتداء الجراحين لسماعات الواقع الافتراضي التي تمكنهم من تصور أعضاء المريض من خلال الصور المجسمة التفاعلية، للتخطيط لعمليات أكثر ذكاءً وأمانًا”.

وتوضح أن قدرة التكنولوجيا على تقديم رؤية مكانية مشتركة لتشريح المريض، ستفيد التخطيط الجراحي وكذلك التواصل الشخصي والافتراضي بين الفرق، والذي يمكن أن يتيح أيضًا التعاون خارج الحدود الجغرافية.

وخارج غرفة العمليات، يمكن أن يكون الواقع الافتراضي والواقع المختلط "حافزًا للقوى العاملة القادمة" من خلال السماح لمتخصصي الرعاية الصحية بالممارسة في بيئات افتراضية خالية من المخاطر، وتسريع عملية التعلم، وحتى تقليل مخاطر الإرهاق.

ووفقا لصندست، في العام المقبل"ستشكل هذه التطورات ما سيصبح المعيار الجديد للممارسة الجراحية".