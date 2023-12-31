تكنولوجيا: إعلانات تشويقية لأجهزة Legion 2024 تكشف عن تفاصيل جديدة حول هذه الإصدارات #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت لينوفو إعلانات تشويقية جديدة كشفت من خلالها عن مزيد من التفاصيل حول مواصفات الجيل القادم من أجهزة Legion 2024.

تتضمن سلسلة أجهزة Legion 2024 القادمة كلاً من أجهزة Y7000P،Y9000P،Y9000X، وأيضاً Y9000K، ولقد سلطت أحدث الإعلانات التشويقية الضوء على المواصفات الرئيسية لهذه الإصدارات.

ومن المقرر أن يضم Y7000P الجيل الرابع عشر من معالجات إنتل من سلسلة HX، مع كروت الشاشة RTX 40، ولقد أكدت لينوفو على أن هذا الإصدار هو الأقوى في الآداء بين أجهزة Y7000P.

كما يأتي الجيل الجديد من أجهزة Y9000P بالجيل 14 من معالجات إنتل أيضاً، وكروت الشاشة RTX 40، مع نموذج يدعم معدل تحديث 240Hz، ودعم نطاق واسع من تدرج الألوان P3، كما تأتي الأجهزة بتصميم يدعم المبدعين والمصممين أو تشغيل الألعاب.

أيضاً أكدت لينوفو من خلال الإعلان التشويقي على أن Legion Y9000K يتوفر بنموذج بسعة تخزين 2 تيرابايت في سعة SSD.

يذكر أن إنتل تخطط لإطلاق الجيل الرابع عشر من سلسلة معالجات HX خلال فعاليات معرض CES 2024، ومن ثم تكشف لينوفو عن سلسلة أجهزة Legion 2024.

المصدر

اعلان





