شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 2024 .. جوجل يغير شعاره للاحتفال برأس السنة الميلادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غير موقع جوجل شعاره على محرك البحث للاحتفال برأس السنة الميلادية 2024، اليوم الأحد 31 ديسمير 2023، وذلك مع انتهاء العام الحالى وبداية العام الجديد 2024، وحمل الشكل الجديد بالونات وشرائط ملونة وكرة أرضية تضحك، وذلك احتفالًا بالعالم الجديد 2024.



جوجل

2024

وبمجرد الضغط على الصورة ينقلك محرك البحث إلى صفحة بحث جديدة تضم بحث "ليلة رأس السنة"، والتى تضم بجوارها أيقونة تظهر شرائط الإحتفال عند الضغط عليها.

جدير بالذكر أن ليلة رأس السنة الميلادية هي ليلة 31 ديسمبر من نهاية العام، وهي آخر يوم في السنة الميلادية في التقويم الميلادي، واليوم الذي يليه هو يوم رأس السنة، وفي الكثير من دول العالم فان حدث ليلة رأس السنة يتم احياؤه بالتقاء الناس في احتفالات ذات أشكال مختلفة سواء بالرقص أو مشاهدة الألعاب النارية وهي حدث مشترك في أغلب بلدان العالم بهذه المناسبة.