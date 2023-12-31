تكنولوجيا: MSI تكشف عن جهاز Monarch 13 بشاشة OLED ومعالج Intel Ultra 7

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت MSI عن جهاز الحاسب Monarch 13 الذي يتميز بشاشة OLED ويضم معالج Intel Ultra 7 كما يتميز بتصميم خفيف ونحيف.

ينطلق جهاز MSI Monarch 13 بشاشة OLED بحجم 13.3 إنش، وجودة عرض 2.8K، كما تدعم الشاشة تدرج في الألوان بنسبة 100% من DCI-P3، أيضاً ينطلق الجهاز بتصميم فائقة النحافة بسماكة 16.9مم، ووزن 990 جرام فقط.

كما تقدم MSI هذا الإصدار بمعالج Core Ultra 7 155H، وكرت الشاشة Arc، ويأتي بذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة SSD.

أيضاً يضم الجهاز اثنان من منافذ Thunderbolt 4، ومنفذ HDMI 2.1، كما يأتي بفتحة لقارئ بطاقة MicroSD، ويضم جهاز MSI Monarch 13 بطارية بقدرة 75Wh التي توفر لهذا الإصدار عمر شحن يصل إلى 16 ساعة.

كما تدعم MSI الجهاز بشاحن يدعم الشحن السريع بقدرة 100W PD، أيضاً يضم Monarch 13 كاميرة بميزة عزل 3D للضوضاء، مع عدد من الميكروفونات وشريحة Wi-Fi 7.

ويتميز الجهاز أيضاً بدعم معايير Intel Evo، حيث يجمع الجهاز بين أفضل المواصفات في المعالجات، وأعلى جودة في الشاشة، مع معايير Thunderbolt 4، إلى جانب بطارية بعمر شحن أكبر من 9 ساعات.

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