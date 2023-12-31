تكنولوجيا: جهاز FreeLace Pro 2 من هواوي يظهر على منصة Bluetooth SIG وقد يتم إطلاقه قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت سماعة Huawei FreeLace Pro 2، خليفة FreeLace Pro من عام 2020، على منصة Bluetooth SIG برقم الطراز “Mo004” ومعرف الشهادة “D065770”.

وعلى ما يبدو، فإن الجهاز يندرج ضمن فئة “سماعات الرأس” ويدعم إصدار البلوتوث 5.3.

ومع ذلك، توفر قائمة الشهادات تفاصيل محدودة حول جهاز FreeLace Pro 2 القادم، مما يترك لدينا أسئلة حول ميزاته وتحسيناته مقارنة بالاصدار السابق.

وإلى أن تقوم هواوي بإصدار المزيد من المعلومات، تظل تفاصيل سماعات الأذن الجديدة غير معلنة وغير معروفة، ولكن من المتوقع ان يتم الكشف عنها في وقت قريب.

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