شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف كان إيلون ماسك السبب وراء ارتفاع إيرادات الإعلانات على LinkedIn والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت شركة LinkedIn العملاقة للشبكات المهنية اندفاعًا ذهبيًا في سوق الإعلانات الرقمية، وذلك بفضل Elon Musk وX (Twitter سابقًا)، حيث تتدفق العلامات التجارية على المنصة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الإعلانات بشكل كبير حيث تفيد التقارير أن الشركات تسحب أموال إعلاناتها من X.

وقد قفزت إيرادات إعلانات LinkedIn بنسبة 10.1% في عام 2023، لتصل إلى ما يقرب من 4 مليارات دولار، وفقًا لتقديرات مجموعة الأبحاث Insider Intelligence، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة The Financial Times، ويتوقع المحللون أن يستمر هذا النمو القوي، مع توقع زيادة أخرى بنسبة 14.1% في عام 2024.

لماذا تأتي العلامات التجارية إلى LinkedIn إن إمكانات الاستهداف المحسنة لدى LinkedIn بفضل الأدوات المحسّنة للوصول بشكل فعال إلى مليار مستخدم، تجعلها خيارًا جذابًا للعلامات التجارية التي تبحث عن جماهير محددة، ويقال إن هناك مخاوف مختلفة لدى العلامات التجارية بشأن ظهور إعلاناتها بجوار بعض المنشورات. وفي حين أن الأسباب المحددة تظل سرية، فإن هذا النزوح يمثل فرصة واضحة لـ LinkedIn للحصول على الإيرادات المفقودة، وفي الوقت نفسه، يكون التأثير على أسعار الإعلانات فوريًا وكبيرًا، وقال التقرير إن التسعير القائم على المزادات على LinkedIn أدى إلى ارتفاعات في بعض الحالات تصل إلى 30% خلال العام الماضي.

وقالت ليشا أندرسون، نائبة رئيس التسويق الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي في وكالة الإعلانات Outcast :"هذا هو موسم LinkedIn، حيث تحول معظم العملاء إلى LinkedIn في العام الماضي، وأضافت قبل بضعة أسابيع فقط، كان معظمهم لا يزالون على X، والآن، اختفوا جميعًا".