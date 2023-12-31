شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تصدر أداة تفاعلية تكشف عن ترندات البحث على مدار الـ25 عامًا الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة جوجل أداة تفاعلية أطلق عليها اسم Trends Time Capsule، والتي توفر نظرة فريدة على ما كان العالم يبحث عنه على مدار الـ 25 عامًا الماضية، وباستخدام هذه الأداة، يمكن استكشاف كل شيء بدءًا من البرامج التلفزيونية الأكثر بحثًا وحتى سلالات الكلاب منذ عام 1999.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح عملاق التكنولوجيا أن "Google Trends Time Capsule تحدد أهم خمسة "أكثر بحثًا" في كل فئة كل عام من عام 1999 إلى عام 2023".

أنشأت Google الأداة التفاعلية للاحتفال بمرور 25 عامًا على بحث Google، وقالت الشركة: "25 عامًا من البحث أعطتنا الكثير لننظر إليه مرة أخرى، بما في ذلك ما يقرب من عقدين من بيانات الاتجاهات".

وأضافت الشركة، "وكما اكتشفنا، كشفت عمليات البحث التي قمنا بها عن فضول مشترك في جميع أنحاء العالم، غالبًا ما نُلهمنا بنفس اللحظات ونسعى للحصول على نفس الإجابات."

ويوجد 12 فئة من خيارات للرسوم المتحركة والرياضيين وألعاب الورق وتلفزيون الأطفال وسلالات الكلاب والأفلام وتلفزيون الواقع والصلصات ولاعبي كرة القدم وفرق كرة القدم والبرامج التلفزيونية وألعاب الفيديو.

سجل كريستيانو رونالدو لقب الرياضي الأكثر بحثًا لمدة 10 سنوات منذ عام 2007، قبل أن يتفوق عليه كونور ماكجريجور في هذا المنصب في عام 2017.

عندما يتعلق الأمر بسلالات الكلاب، فبينما كان حبنا للابرادور واضحًا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان كلب البلدغ هو الذي تصدر عمليات بحث Google منذ عام 2005.

وفي عام 1999، كان فيلم Toy Story 2 هو الفيلم الأكثر بحثًا، بينما هيمن فيلم Twilight على الأعوام 2008 و2009 و2011، وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تصدرت أفلام الأبطال الخارقين، بما في ذلك سلسلة Deadpool وAvengers، فوق بقية الأفلام، بينما تفوقت باربي على أوبنهايمر في هذا المنصب في عام 2023.