تكنولوجيا: إطلاق جهاز Kospetfit iHeal Ring مع وظيفة تعقب ضغط الدم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Kospetfit مؤخرًا جهاز iHeal Ring، والذي يعتبر آخر إضافة إلى تشكيلتها إلى جانب الساعات الذكية iHeal 5 وiHeal 5R.

يوفر هذا الجهاز القابل للارتداء المدمج العديد من الميزات التي تتطلب نظرة فاحصة. ووفقًا لإعلان Kospetfit، فإن جهاز iHeal Ring يقوم بقياس ضغط الدم ويوفر ميزات إضافية.

ومع ذلك، فمن المستحسن التعامل مع مثل هذه الادعاءات بعين الشك، وهذا لأن الأجهزة القابلة للارتداء ذات متوسطة التكلفة قد لا تتطابق دائمًا مع دقة الأجهزة الطبية.

وعلى الرغم من ذلك، يوفر الجهاز عدة وظائف، فهو مصمم لتعقب معدل ضربات القلب وتتبع أنماط النوم وقياس مستويات الأكسجين في الدم (SpO2)، بالاضافة إلى انه يتضمن أوضاعًا رياضية.

كما ان تصميمه مقاوم للماء مع معيار IPX8، وهو يزن 5 جرامًا ويبلغ سمكه 3.3 ملك، مما يجعله مناسبًا للأنشطة المائية.

تدوم بطارية الجهاز حتى 7 أيام مع الاستخدام المنتظم. وبالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى استخدام ممتد، يمكن لبنك طاقة إضافي بقيمة 10 دولارات أن يطيل عمر البطارية حتى 100 يوم، على غرار سماعات الأذن المتطورة.

يأتي الجهاز باللون الفضي أو الأسود أو الأبيض بأحجام تتراوح من 49 إلى 68 ملم، مما يضمن ملاءمة الأسلوب والراحة المفضلة للجميع.

يتوفر iHeal Ring مباشرة من Kospetfit مقابل 199.99 دولارًا، ولكن يوجد حاليًا خصم، مما يجعله متاحًا مقابل 99.99 دولارًا فقط.

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