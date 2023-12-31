تكنولوجيا: ظهور صور مسربة لهاتف (2024) Moto G Play المتجه إلى الولايات المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - منذ أكثر من عام، أصدرت موتورولا هاتف Moto G Play (2023) الذي يتميز بمواصفات منخفضة المدى مثل شاشة LCD بحجم 6.5 بوصة ودقة 720×1600 مع معدل تحديث 90 هرتز.

تم تشغيل هذا الهاتف بواسطة شريحة MediaTek Helio G37 بتقنية تصنيع 12 نانومتر. وكان هناك 3 جيجابايت من الذاكرة العشوائية بالإضافة إلى 32 جيجابايت من مساحة التخزين القابلة للتوسيع.

والآن، سيأتي الإصدار التالي من الهاتف قريبًا، فقد ظهر Moto G Play (2024) في مجموعة من الصور على OnLeaks و SMARTmania.

تُظهر الصور حواف سميكة إلى حد ما (خاصة الحافة السفلية)، ويبدو أن الكاميرا الرئيسية تحصل على ترقية جيدة إلى مستشعر بدقة 50 ميجابكسل، ومع ذلك، فستكون هي الكاميرا الوحيدة في الخلف.

في حين تحصل الكاميرا الأمامية على ترقية وسيتم دعمها بمستشعر بدقة 8 ميجابكسل.

تظل الشاشة بنفس الحجم عند 6.5 بوصة ولكنها توفر دقة أعلى (1080 بكسل)، ومع ذلك فستظل عبارة عن شاشة LCD وستظل تتميز بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

سيحتفظ Moto G Play (2024) ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير مثل اصدار العام الماضي ولكن مع سرعة الشحن 15 واط مقارنة بـ 10 واط في الطراز السابق.

وبينما يستبدل الإصدار الجديد من الهاتف شريحة MediaTek Helio بشريحة Snapdragon غير معروفة، فمن غير المعروف ما إذا كان الجهاز سيدعم اتصال 5G ام لا.

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