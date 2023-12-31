شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيل جيتس: الاكتشافات الجديدة ستحدث بوتيرة سريعة بفضل الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما بدأ الاهتمام بالذكاء الاصطناعي (AI) يصل إلى مستويات عالية بعد إطلاق ChatGPT، اعتقد العديد من خبراء التكنولوجيا أنه سيأتي وقت ستصبح فيه التكنولوجيا جزءًا من حياتنا اليومية، من ناحية أخرى، كان العديد من خبراء التكنولوجيا قلقين بشأن الجوانب المظلمة المحتملة للذكاء الاصطناعي، بل ووقعوا خطابًا لوقف التقدم في الذكاء الاصطناعي.

وبمرور الوقت بدأت التطورات في الذكاء الاصطناعي تحدث بوتيرة سريعة، وفي نهاية عام 2023، لدينا العديد من الشركات التي بدأت في دمج التكنولوجيا الجديدة في عملياتها اليومية.

وقال بيل جيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، والذي كثيرا ما شجع تطوير الذكاء الاصطناعي، إنه سيكون هناك العديد من الاكتشافات في عام 2024 والتي ستحدث بوتيرة سريعة بسبب الذكاء الاصطناعي.

وكتب جيتس في تدوينة بمناسبة نهاية العام في الأسبوع الماضي أنه في عالم تكون فيه الموارد "محدودة" يجب علينا إيجاد طرق "لتعظيم التأثير".

وأضاف أن مفتاح الحصول على أفضل قيمة مقابل الأموال التي يتم إنفاقها هو الابتكار، مضيفا: "الذكاء الاصطناعي على وشك تسريع معدل الاكتشافات الجديدة بوتيرة لم نشهدها من قبل".

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يُحدث فرقًا كبيرًا في ابتكار أدوية جديدة وفحص البيانات، حيث قامت بعض الشركات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير أدوية السرطان على سبيل المثال، ويمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تساعد في القيام بذلك بشكل أسرع بكثير.

كذلك ذكر الملياردير، أن مؤسسة جيتس تريد التأكد من أن أدوات الذكاء الاصطناعي هذه تساعد أيضًا في حل المشكلات الصحية التي تؤثر على الفقراء، مثل الإيدز والسل والملاريا.

أوضح جيتس "نريد استخدام الذكاء الاصطناعي لمعالجة هذه القضايا الصحية الكبيرة وإحداث تأثير إيجابي على حياة أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليه."

أشار "جيتس"، إلى منشوره العام الماضي حول كيف يمكن أن تساعد الموجات فوق الصوتية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في تحديد مخاطر الحمل، مضيفا أنه كان متحمسًا هذا العام للقاء بعض الباحثين في ARMMAN، الذين يأملون في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين احتمالات الأمهات الجدد في الهند على سبيل المثال.

كذلك تطرق جيتس أيضًا إلى مفهوم التوازن بين العمل والحياة، وقال إن الحياة تحتوي على ما هو أكثر من العمل، ومع ذلك لم يدرك جيتس ذلك إلا بعد أن أصبح أبا.

في وقت سابق، كان قطب التكنولوجيا يعارض فكرة الإجازات وعطلات نهاية الأسبوع.

وذكر أنه يتطلع إلى قضاء الوقت مع أطفاله في موسم العطلات هذا و"إعادة شحن طاقته" قليلاً، ثم أضاف أنه لم يكن يؤمن بالإجازات أو عطلات نهاية الأسبوع عندما كان صغيرًا ولكن أن يصبح أبًا غيّر كل شيء بالنسبة له.