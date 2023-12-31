تكنولوجيا: مجموعة الدراجات الإلكترونية Himiway 2024 ستتوسع لتشمل إصدارات من ألياف الكربون في حدث #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العلامة التجارية ذات الشعبية المتزايدة Himiway أنها ستعرض دراجة نارية كهربائية جديدة لعرضها في حدث CES 2024.

من الغريب أن هذا الطراز الجديد سيُعرف باسم C5 وسينتمي إلى المجموعة الجديدة الخاصة بالعلامة التجارية، والتي تشمل دراجة الشحن الكهربائية C3 و C1، والمصممة كأفضل دراجة كهربائية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 12 عامًا.

ستكشف Himiway أيضًا عن سيارة D5 Pro ذات المحرك المتوسط، والتي قد تُعرف أيضًا باسم Zebra Pro في بعض الأسواق، وقد تم وصفها بالفعل بأنها نسخة “ممتازة مطورة” من فئتها مع مستشعر عزم الدوران.

وبدلاً من ذلك، تعد D7 Pro 2024 (أو Cobra Pro) بأن تكون الدراجة المثالية “لعشاق الطرق الوعرة” بفضل نظام “التعليق الكامل المحدث“.

ستنتمي دراجات مجموعة D الجديدة إلى سلسلة All Terrain الجديدة من Himiway بدلاً من مجموعة Discovery، والتي تتضمن A7 Pro، والتي يتم الترويج لها كدراجة جبلية/حضرية هجينة مع نظام تعليق ومحرك متوسط ​​القيادة.

ثم مرة أخرى، قد تكون X5 Pro و Ultra من أفضل درجات Himiway لعام 2024، وذلك بفضل حالة إطارها المصنوع من ألياف الكربون من السلسلة Ultra.

سيتم عرضهم الدراجات الجديدة خلال حدث CES 2024 في الفترة من 9 إلى 12 يناير 2024.

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