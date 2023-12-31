رجل أعمال عربي يعرض على مصر إنشاء خط إنترنت

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن الدكتور طلال أبو غزالة، الملياردير ورجل الأعمال الأردني الفلسطيني، خاطب الجهات المعنية في مصر "للتبرع بخط إنترنت مخصص لأغراض نشر المعرفة والتواصل الحكومي على غرار النظام المعمول به في المؤسسات الأردنية."

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصادر خاصة قولها إن "أبو غزالة" وجه خطابًا للجهات المعنية في مصر أكد فيه رغبته التبرع بإنشاء خط إنترنت مخصص لأغراض نشر المعرفة والتواصل الحكومي مع المواطنين، خاصة أن مجموعة طلال أبو غزالة لديها برامج وخطط تسعى لتنفيذها مع الدولة المصرية.

وأضافت المصادر أن رجل الأعمال أكد في خطابه، أن خط الإنترنت مطبق في الأردن بموجب النظام المذكور، مؤكدًا ضرورة ألا يستعمل لأي أغراض ربحية من الغير.

وتمتلك مجموعة طلال أبو غزالة مجموعة من المشروعات تنفذها مع الدولة المصرية في السنوات الماضية، إذ تمتلك خبرات واسعة فيما يتعلق بنشر التواصل المعرفي وكذلك تقديم الخدمات الحكومية للجمهور من خلال أحدث الأنظمة.

ويعتبر رجل الأعمال الأردني الفلسطيني أحد أبرز رجال الأعمال في المنطقة العربية وله اهتمامات متعلقة بنشر التواصل المعرفي والذكاء الاصطناعي، وتقدم المجموعة العديد من المنح للطلاب العرب من أجل زيادة الكوادر العربية في هذه المجالات.

وتختلف التقديرات لثروة رجل الأعمال طلال أبو غزالة، خاصة أنه لم يفضل في حوار أو مقابلة صحفية أن يكشف عنها، ولكنه ذكر مؤخرًا في أحد اللقاءات أن اسم طلال أبو غزالة قدر من قبل بعض المؤسسات من بين 3 إلى 5 مليارات دولار.