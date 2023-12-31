تكنولوجيا: معاينة تلفاز LG QNED مع تحديثات 2024 قبل إطلاقه في حدث #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت LG أن مجموعة تلفازات QNED لعام 2024 الخاصة بها ستتم أيضًا تحديثها بتقنية miniLED في بعض الإصدارات مثل أحدث إصدار من QNED90، والمقرر أن يدعم ميزة Million Gray Scale الجديدة، والتي، كما يوحي الاسم، تم تصنيفها لإعادة إنتاجها.

يتم الترويج لأجهزة التلفاز الجديدة أيضًا للبناء على سمعة QNED فيما يتعلق بألوان NanoCell “الأصيلة” مع خوارزميات LG AI Picture Pro “النهائية” المعززة للجودة، والتي تم تصنيفها للتعرف على مواضيع مختلفة مثل الوجوه والأشياء والمناظر الطبيعية لتحسين صورتها الدقيقة.

وفي الوقت نفسه، ستقوم ميزة Dynamic Tone Mapping Pro أيضًا “بتقديم جودة صورة ثلاثية الأبعاد” من خلال اكتشاف أقصى درجات الضوء والظل في الوقت الفعلي ثم “رفعها” من خلال “تحسين وظيفة HDR الدقيقة“.

ستدعم أجهزة QNED 2024 أيضًا معالج الصور المخصص، وهي طريقة لتدريب الجهاز لتحسين بعض التفاصيل أو الموضوعات المختارة من خلال التعلم العميق.

سيتم تشغيل هذه الميزات بواسطة معالج LG alpha8 الجديد، والذي يُوصف بأنه يعرض “زيادة بمقدار 1.3 ضعفًا في أداء الذكاء الاصطناعي” مقارنة بسابقه.

ستأتي أجهزة التلفاز أيضًا مع AI Sound Pro، المُصنف لمحاكاة “الصوت المحيطي الافتراضي 9.1.2″ من مكبرات الصوت المدمجة، وكذلك ميزة WOW Orchestra لتنسيق أي مكبرات صوت خارجية أو مكبرات صوت من LG حولها في“تجربة صوت ثلاثية الأبعاد ساحرة“.

علاوةً على ذلك، أعلنت LG أن تلفازات QNED لعام 2024 ستكون متاحة بأحجام 43 بوصة و 50 بوصة و55 بوصة و65 بوصة و 75 بوصة و86 بوصة، بالإضافة إلى الطراز الرئيسي “الضخم” بحجم 98 بوصة.

سيتم عرض التلفازات إلى جانب شاشات OLED في جناح LG في حدث CES في مركز مؤتمرات لاس فيغاس في الفترة من 9 إلى 12 يناير 2024.

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