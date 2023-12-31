تكنولوجيا: هاتف Honor Magic6 Pro يتفوق على Mate 60 Pro في الإتصال بالأقمار الإصطناعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات آداء كلاً من هاتفي Honor Magic6 Pro وMate 60 Pro في الإتصال بالأقمار الإصطناعية، حيث تفوق إصدار Honor في الإختبارات.

كانت علامة Honor التجارية في السابق علامة فرعية لشركة هواوي، إلا أن العملاق الصيني قامت ببيع العلامة التجارية لتكون من الشركات المنافسة في الأسواق الآن.

وتستعد Honor لإطلاق هاتف Honor Magic6 Pro الذي يأتي بميزة الإتصال بالأقمار الإصطناعية، ولقد أوضحت التسريبات التي نشرت عبر حساب “NeochaEDGE” على منصة Weibo كفاءة الهاتف المرتقب في الإتصال السريع بالأقمار الصناعية، حيث تم مقارنة آداء الإصدار المرتقب بهاتف هواوي Mate 60 Pro.

ويؤكد مقطع الفيديو القصير على أن Magic6 Pro يقدم آداء أسرع في الإتصال بالأقمار الإصطناعية، حيث نجح الهاتف في تحديد موقع القمر الإصطناعي المتوافق والإتصال السريع، إلا أن هاتف Mate 60 Pro تمكن من إجراء الإتصال الهاتفي أولاً عند الإتصال بالقمر الصناعي.

يذكر أن التسريبات تؤكد على تصميم Magic6 Pro الذي يتضمن اثنان من الفتحات صغيرة الحجم في الشاشة للكاميرة الأمامية.

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