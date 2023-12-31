شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالون فضائى قادر على حمل الركاب على ارتفاع 20 ميلاً.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إحدى شركات السياحة الفضائية عن الكبسولة التي يمكنها نقل العملاء الذين يدفعون للسفر إلى الفضاء، والتي ستكون مرتبطة ببالون فضائى ضخم، حيث تظهر الصور الجديدة عملية إنشاء كبسولة Space Neptune، من جانب شركة Space Perspective الأمريكية في فلوريدا.



تصور الشكل النهائى ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سينقل Space Neptune الأشخاص على ارتفاع 100000 قدم (19 ميلًا) فوق سطح كوكبنا، وسيتمكن الركاب من الاستمتاع بمناظر الأرض بزاوية 360 درجة أثناء وجودهم داخل الكبسولة، والتي سيتم تجهيزها ببار وخدمة الواي فاي على متن البالون ومرحاض.

البالون الفضائى وتأمل الشركة أن يطير أول شخص قبل نهاية عام 2024، لكن هذا يعتمد على كيفية سير الرحلات التجريبية غير المأهولة. لقد أصدرت الشركة بالفعل عروضًا فنية لما سيبدو عليه Space Neptune، ولكن هذه هي الصور الأولى للكبسولة.



بالون الفضاء

وأطلقت Space Perspective على الكبسولة، التي يبلغ قطرها 15 قدمًا، أحدث أعجوبة في السفر المستدام إلى الفضاء، وجاء في الرسالة: "ألق نظرة من وراء الكواليس على تجميع ورؤية كبسولتنا الفضائية المصممة لآفاق جديدة".

تُظهر الصور الجديدة أن Space Neptune لا يزال في منتصف عملية البناء، حيث يبدو أن الأثاث الداخلي والنوافذ مفقودة.

ستكون نقطة البيع الأساسية لـ Space Neptune هي فخامة تصميمه الداخلي، الذي يشبه غرفة فندق فاخرة، وسيتم ربط الكبسولة المستديرة ببالون أكبر بكثير، مملوء إلى حد كبير بغاز الهيدروجين.

كما سيبلغ حجم البالون 18 مليون قدم مكعب عند توسيعه بالكامل، وهو كبير بما يكفي لاحتواء ملعب لكرة القدم.