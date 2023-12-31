تكنولوجيا: وان بلس تدعم إصدارها القادم OnePlus Ace 3 بحواف نحيفة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت وان بلس إعلان تشويقي جديد لهاتفها المرتقب OnePlus Ace 3، حيث كشف الإعلان التشويقي عن صورة رسمية للهاتف بحواف نحيفة في محيط الشاشة.

ينطلق حدث وان بلس القادم في 4 من يناير للإعلان الرسمي عن هاتف OnePlus Ace 3، وسماعة Buds 3 اللاسلكية في السوق الصيني.

واليوم تقدم العملاق الصيني تفاصيل أكثر حول تصميم هذا الإصدار الذي يأتي بحواف نحيفة بسماكة 1.36مم بينما يتميز الجزء السفلي من الشاشة بحافة بسماكة 1.94مم.

كما تؤكد الصور الرسمية على أن الهاتف يأتي بكاميرة سيلفي في ثقب يتوسط الشاشة، أيضاً مع التصميم النحيف من الحافة إلى الحافة لإطارات الشاشة يقدم هذا الإصدار تجربة عرض مذهلة.

من جانب أخر يظهر الهاتف بحواف منحنية إلى حد ما، ويضم OnePlus Ace 3 زر التحكم في الصوتيات مع زر التشغيل الرئيسي في الجانب الأيمن من إطار الهاتف، بينما يأتي زر التنبيهات المنزلق في الجانب الأيسر.

ولقد أكدت التفاصيل السابقة على أن هاتف Ace 3 يأتي بشاشة OLED مطورة من BOE بحجم 6.78 إنش، وتقنية matrix للصورة في الشاشة، كما تأتي الشاشة بتقنية “rain touch” التي تتيح إستخدام شاشة الهاتف بكفاءة مع اليد الرطبة.

كما يتميز هاتف وان بلس المرتقب بمستشعر للبصمة فائق النحافة مع طبقة حماية من “Gorilla Glass Victus 2″، وتعزز وان بلس الإتصال والإشارات عبر antenna بزاوية 360 درجة، ويدعم الهاتف أيضاً تقنية Wi-Fi7، ونظام GPS بنطاق ثنائي.

وتؤكد وان بلس على أن Ace 3 يدعم ثلاثة سنوات من تحديث النظام والبرمجيات، كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار يضم رقاقة Snapdragon 8 Gen 2، ويأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة 1 تيرابايت، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 100W.

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