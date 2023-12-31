تكنولوجيا: ‏Kospet تقدم الساعة الذكية iHeal 4 التي تقوم بقياس ضغط الدم وإجراء تخطيط القلب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Kospet ساعة ذكية جديدة وهي iHeal 4، والتي تهدف إلى جذب المشترين بشاشتها الكبيرة وسعرها المنخفض نسبيًا.

تأتي الساعة مع شاشة بحجم 2.1 بوصة ودقة 320 × 386. ومع ذلك، فإن الساعات الذكية الأخرى ذات الشاشة الأصغر تتمتع بدقة أعلى بكثير في بعض الحالات، وبالتالي تكون أكثر وضوحًا. ووفقا للشركة، فإن الشاشة تأتي منحنية.

تقدم Kospet عن نظام استشعار شامل، فلا يمكن قياس معدل ضربات القلب فحسب، بل يمكن أيضًا تسجيل تشبع الأكسجين.

ومثل بعض الشركات المصنعة الأخرى، تدعي Kospet أيضًا أن الساعة الذكية قادرة على قياس ضغط الدم ومستويات السكر في الدم. في حين أنه يمكن قياس ضغط الدم بواسطة ساعات سامسونج جالاكسي الذكية بمساعدة مستشعر مخطط التحجم الضوئي الداخلي (PPG)، فإن القياس الدقيق لسكر الدم على iHeal 4 يبدو غير واقعي تمامًا.

ووفقا للتقارير، يبدو أن الشركات المصنعة للأجهزة القابلة للارتداء مثل شركة آبل تعمل على هذه التكنولوجيا دون نجاح يذكر منذ سنوات.

يوجد أيضًا مستشعر لدرجة الحرارة ويمكن تسجيل جودة النوم: تستخدم الساعات الذكية بشكل عام البيانات من مستشعر الحركة، من بين أمور أخرى، لتحليل النوم.

كما يمكن أيضًا تسجيل معدل ضربات القلب على مدار اليوم إذا رغبت في ذلك. ويتوفر أكثر من 100 ملف تعريف لتسجيل الأنشطة الرياضية، ولكن لا توجد وحدة GNSS.

لا يمكن تشغيل الساعة الذكية عبر شاشة اللمس فحسب، بل أيضًا عبر تاج دوار، والذي من المفترض أن يقدم ردود فعل لمسية.

علاوةً على ذلك، تم تركيب ميكروفون ومكبر صوت، مما يعني أنه يمكن إجراء المكالمات الهاتفية باستخدام Kospet iHeal 4، ولكن فقط كجهاز حر اليدين للهاتف الذكي.

هناك أنماط قائمة مختلفة للاختيار من بينها، والتي من المفترض أن تسمح بالوصول السريع إلى الوظائف المهمة. ويقال إن البطارية بسعة 300 مللي أمبير توفر عمر بطارية يصل إلى 12 يومًا، كما أن الجهاز القابل للارتداء محمي ضد التأثيرات الضارة للغبار والماء وفقًا لمعيار IP67.

تتوفر ساعة iHeal 4 الآن مباشرة من الشركة المصنعة بسعر يقل عن 80 دولارًا.

المصدر

اعلان





