تكنولوجيا: مقطع فيديو يستعرض تصميم Oppo Find X7 قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد Oppo مؤتمرها القادم في 8 من يناير للإعلان الرسمي عن سلسلة Oppo Find X7 في السوق الصيني، ولقد إستعرض مقطع فيديو تصميم الإصدار الرئيسي قبل الإعلان الرسمي، كما كشفت التسريبات عن السعر المتوقع لهذا الإصدار.

ويستعرض مقطع الفيديو الألوان المميزة لهاتف Oppo Find X7 الذي يأتي باللون الأزرق، والفضي، والبنفسجي، إلى جانب اللون الأسود.

كما إستعرض مقطع فيديو أخر اللون البنفسجي من الهاتف بشكل خاص، أيضاً تشير التوقعات إلى أن اثنان من النماذج تأتي بتصميم جلدي إلى أسفل وحدة الكاميرة.

ويضم الهاتف ثقب للكاميرة الأمامية، مع حواف بتصميم منحني، وإطارات فائقة النحافة في محيط الشاشة، كما تتميز وحدة الكاميرة بتصميم دائري كبير في الجهة الخلفية، مع فلاش LED في الجانب الأيسر.

أيضاً يتميز الهاتف بزر منزلق للتنبيهات في الجانب الأيسر، بينما يأتي زر التشغيل الرئيسي وزر التحكم في مستوى الصوتيات في الجانب الأيمن.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن كشفت عن دعم Find X7 بشاشة BOE OLED بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض 1.5K، ومعدل تحديث 120Hz.

كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 9300، ويأتي بذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5x، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت في سعة UFS 4.0.

أيضاً يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، ويضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، مع مستشعر Sony LYT-808 رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر JN1 من سامسونج بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر OmniVision OV64B بدقة 64 ميجا بيكسل بعدسات periscope للتكبير البصري حتى 3 مرات.

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