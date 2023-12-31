تكنولوجيا: سامسونج تدعم كاميرة Galaxy S24 Ultra بميزة إشتهرت بها هواتف Sony Xperia

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر التسريبات في تسليط الأضواء على سلسلة هواتف Galaxy S24 القادمة من سامسونج، ولقد أكدت أحدث التسريبات على دعم كاميرة Galaxy S24 Ultra بميزة إشتهرت بها هواتف Sony Xperia.

ينطلق مؤتمر سامسونج في 17 من يناير لكشف النقاب عن جيل جديد من هواتف Galaxy S، ولقد أوضحت أحدث التفاصيل التي نشرت عبر “Ice Universe” على منصة X أن هاتف Ultra القادم يدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية.

ولقد قدمت هذه الميزة في كاميرة هواتف Sony Xperia منها هاتف Xperia 1 V على سبيل المثال، كما تعد هذه الميزة بمستوى تسجيل الفيديو في كاميرات الأكشن.

أيضاً أعلنت Nubia عن دعم هاتف Nubia Z60 Ultra المميز بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 بإختيار في تسجيل الفيديو بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية.

يذكر أن التسريبات لم تقدم تفاصيل أكثر دقة حول دعم تسجيل الفيديو في بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية في هاتف Galaxy S24 Ultra، وما إذا كانت هذه الميزة ستتوفر لتسجيل الفيديو بالحركة البطيئة بأعلى جودة، أو أن الميزة ستتوفر في جميع كاميرات Galaxy S24 Ultra أو ستكون محدودة.

بينما تؤكد التوقعات على أن كاميرة Galaxy S24 Ultra ستأتي بآداء أفضل في تسجيل الفيديو مقارنة بإصدار الشركة السابق Galaxy S23 Ultra.

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