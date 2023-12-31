شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة ispace اليابانية تخطط لوضع مركبة هبوط صغيرة على سطح القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت شركة رحلات فضائية يابانية خاصة مركبة الهبوط على القمر قيد الإنشاء لمهمة جديدة على سطح القمر في عام 2024، وكتب المسؤولون في شركة ispace على موقع X، المعروف سابقًا باسم Twitter: "كان مهندسونا يعملون على نظام الدفع لمركبة الهبوط القمرية Resilience، والجسم الرئيسي والأنظمة الكهربائية، من بين أمور أخرى".



تصور مركبة الهبوط اليابانية

ووفقا لما ذكره موقع "space"، ستكون هذه المحاولة الثانية لشركة ispace للهبوط على سطح القمر بعد خطأ ملاحي أدى إلى لتحطمها في محاولتها الأولى في عام 2023، وفي حال وصول المهمة الجديدة إلى السطح، فسوف تستضيف مركبة صغيرة.

يبلغ طولها 10.24 بوصة (26 سم) فقط، وعرضه 12.4 بوصة (31.5 سم)، وستحمل أيضًا كاميرا عالية الدقة بالقرب من المقدمة لالتقاط صور لغبار القمر أثناء جمع العينات.

ستكون هذه هي المحاولة الثانية لـ ispace للهبوط على سطح القمر بعد خطأ ملاحي أدى إلى تحطم الطائرة في محاولتها الأولى في عام 2023، أُطلقت أول مهمة قمرية، مركبة الهبوط Hakuto-R، في ديسمبر 2022 لكنها تحطمت أثناء محاولتها في أبريل، حيث أخطأ الكمبيوتر الموجود على متن المركبة الفضائية في تقدير الارتفاع، مما تسبب في هبوط اضطراري.

كما ستكون المهمة 2 قريبة جدًا من مركبة الهبوط Hakuto-R، التي تبلغ كتلتها حوالي 2200 رطل (1000 كجم)، لكن المهمة الجديدة تحتوي على برمجيات وتعديلات أخرى بناءً على ما حدث خلال المهمة الأولى، حسبما قالت شركة ispace.

وستأتى بعد المهمة 2، المهمة 3، والتي من المقرر إطلاقها في عام 2026، وستستخدم هذه المهمة مركبة الهبوط القمرية Apex 1.0، وهي مركبة هبوط أكبر بسعة حمولة متوقعة تبلغ 1100 رطل (500 كجم).