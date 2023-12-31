تكنولوجيا: Meizu تدخل المنافسة قريباً في سوق الهواتف القابلة للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Meizu للإنضمام قريباً للمنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي، ولقد أشارت تفاصيل جديدة إلى أن أول إصدارات الشركة من الهواتف القابلة للطي يكشف عنه في النصف الأول من 2024.

تنافس عدد من الشركات الآن في سوق الهواتف القابلة للطي، وتعد سامسونج المنافس الأكبر مع شركة هواوي، وموتورولا، كما انضمت Oppo، وHonor وVivo أيضاً مؤخراً للمنافسة.

وتنضم Meizu قريباً بإصدارها الخاص من الهواتف القابلة للطي خلال الفترة القادمة، حيث أوضحت التفاصيل التي نشرت عبر “Smart Pikachu” على منصة Weibo أن Meizu بدأت بالفعل في العمل على تطوير هاتف قابل للطي، على أن ينطلق بشكل رسمي في النصف الأول من 2024.

كما تشير التسريبات أن Meizu إستهدفت في البداية إطلاق هاتفها الأول القابل للطي في 2023، إلا أن التقنيات المعقدة في تصميم الهاتف أدت إلى تأجيل إطلاق الهاتف إلى العام المقبل.

أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف Meizu القابل للطي بتصميم يحاكي الكتاب بحجم شاشة 8 إنش، ومن المتوقع أن يضم الهاتف رقاقة Snapdragon 8 Gen 3، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الهاتف خلال الفترة القادمة.

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