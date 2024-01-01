ما الذي تُخبئه شركة Apple لمستخدميها خلال العام المقبل 2024؟

لقد كان العام الحالي مهما بالنسبة إلى Apple حيث أطلقت سلسلة آيفون 15 كما أكملت الإنتقال بسلاسة إلى المعالجات الخاصة بها، ومع ذلك، لا يزال في جعبة الشركة عدد من المفاجأت التي تنتظر مستخدميها العام المقبل 2024 حيث ستركز آبل بشكل أكبر على الأجهزة القابلة للارتداء مثل نظارتها فيجين برو وإصدار جديد من ساعتها الذكية بالإضافة إلى منتجات أخرى جديدة، وإليك خريطة منتجات آبل للعام الجديد وما الذي تُخبئه لمستخدميها في 2024.

ابل ووتش إكس

وفقا لمارك جورمان من بلومبيرج، سوف تحتل أجهزة آبل القابلة للإرتداء الصدارة العام المقبل ومن ضمن تلك المنتجات، ساعتها ابل ووتش الجديدة (إكس) والتي سوف تأتي بميزات مهمة جدا وهذا يشمل، مراقبة ضغط الدم للمستخدم والقدرة على اكتشاف ما يعرف بإسم انقطاع النفس النومي (اضطراب يتسبب في توقف التنفس وبدءه بشكل متكرر ومن أعراضه، الشخير بصوت عال والاستيقاظ بشكل متكرر)، لا نعم ما ان كانت هذه ستكون ساعة جديدة او مميزات جديدة في الجيل الجديد من ساعات Ultra لـApple، مع العلم انه حتى تاريخ كتابة هذا المقال لازالت ساعات ابل ممنوعة من البيع بسبب مشاكل في حقوق برائات الاختراع.

هواتف آيفون 16

سيكون مؤتمر آيفون 16 مختلفا هذه المرة لأن الشائعات تشير لوجود تغييرات في تصميم الهيكل حيث يتضمن زر جديد يمكنه السماح لك بالوصول السريع للكاميرا إلى جانب زر الإجراءات والذي سيصل لجميع الطرز بلا استثناء، ووفقا لمارك جورمان، سوف تتحول بعض الأزرار إلى العمل باللمس وسوف تحصل الكاميرا في آيفون 16 برو على معدل تكبير أفضل وترقية في الكاميرا الخلفية وربما تفاجئنا Apple وتقوم بإطلاق آيفون 16 الترا.

ايربودز 4

على الرغم من وجود العديد من سماعات الأذن اللاسلكية للاختيار من بينها، تظل AirPods خيارًا شائعًا لأنها تتلاءم بشكل جيد وتعمل بسلاسة مع أجهزة آبل الأخرى ومن أجل زيادة جاذبيتها ومضاعفة المبيعات الفترة القادمة، تعمل ابل على سماعتها الجديدة ايربودز 4 والتي ستمتلك تصميم مختلف بميزات مذهلة بما في ذلك، إلغاء الضوضاء النشطة ANC ومنفذ يو اس بي في علبة الشحن وألوان جديدة وسعر مناسب.

هاتف iPhone SE

على الرغم من أن iPhone 16 سوف يجذب معظم الاهتمام، إلا أن البعض يتطلع بشدة لرؤية الجيل الجديد من أرخص آيفون، وتستعد آبل في 2024 لإطلاق الجيل الرابع من آيفون SE مع عدد من التغييرات الكبيرة في الداخل والخارج وهذا يشمل تصميم كامل للشاشة مع تقنية بصمة الوجه Face ID بدلا من التصميم الحالي حيث الإطارات السميكة وزر الصفحة الرئيسية، وهناك بعض الشائعات التي أشارت إلى أن الجيل الرابع من iPhone SE سوف يأتي بتصميم مثل آيفون 14 وسيمتلك شاشة OLED وكاميرا تعمل بدقة 48 ميجابيكسل ومعالج حديث وقوي.

نظارة Apple فيجن برو

نظارة Apple Vision Pro أحد أهم المنتجات المنتظرة في 2024، وتوقع جورمان أن تصل نظارة ابل للواقع المختلط في وقت ما بين شهري يناير وفبراير من العام المقبل، وتعمل ابل فيجن برو بشكل أساسي على السماح للمستخدم برؤية المحتوى الرقمي في العالم الحقيقي بفضل نظام التشغيل VisionOS ومجموعة من الكاميرات المدمجة والمستشعرات التي تمنحك القدرة على التفاعل ورصد حركة جسمك بالكامل.

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وهكذا نكون وصلنا لختام مقالنا بعد أن أوضحنا خريطة منتجات Apple للعام القادم وما هي أبرز الأجهزة المتوقع إطلاقها من قبل ابل في 2024، وعلى ما يبدو سيكون العام القادم مهم جدا ومليئ بالأحداث القوية التي ينتظرها عشاق ومستخدمي الشركة الأمريكية، ولكن ماذا عنك، ما هو المنتج الذي تنتظر إزاحة الستار عنه من قبل صانع الآيفون.