صور Galaxy S24 الجديدة توضح التصميم النهائي الذي نتوقعه في العام الجديد

صور Galaxy S24 تظهر، والتي توضح الشكل النهائي لهواتف سامسونج الرائدة القادمة، والتي يتوقع إطلاقها في أوائل يناير 2024، وقد تسرب كل شيء تقريبًا عن الهواتف، بما في ذلك الصور والكتيبات الخاصة بالمواصفات، لقد رأينا الجهاز من جميع الزوايا، لكن لا يمكننا كبح جماح حماسنا، لذلك إليكم بعض الصور التوضيحية الجديدة لهذه الهواتف القادمة.

صور Galaxy S24 المُسربة توضح التصميم الكامل

تأتي هذه الصور التوضيحية الجديدة مجاملة من المصمم أرسين لوبين، الذي شارك أيضًا صورا توضيحية الأسبوع الماضي للهاتف، ومع ذلك، تمكنت سامسونج من حذف تلك الصور على X (المنصة المعروفة سابقًا باسم Twitter) ، هذا العام يتمتع كل من Galaxy S24 و Galaxy S24 Plus بشاشات مسطحة، فإن Galaxy S24 Ultra أيضًا يتمتع بشاشة مسطحة، هناك انحناءة طفيفة جدًا عند الحافة، لكن هذه الانحناءة تقع أكثر على الطبقة الخارجية الزجاجية من طبقة العرض الفعلية.

صور Galaxy S24

يشير تسريب أسعار الاتحاد الأوروبي مؤخرًا إلى أن Galaxy S24 و Galaxy S24 Plus قد يكونا أرخص من السابق، بينما سيكون Galaxy S24 Ultra أغلى من سابقه ربما ذلك بسبب استعمال التياتنيوم في اطار الهاتف، لم يتم تسريب أسعار أجهزة الولايات المتحدة حتى الآن، والتحويل المباشر لسعر الاتحاد الأوروبي لن يعطي صورة صحيحة حول الأسعار، لكن يمكننا أن نفترض أن سلسلة Galaxy S24 ستكون بسعر منافس في المنطقة، مع الكثير من خصومات الطلبات المسبقة وعروض الاستبدال.

صور Galaxy S24 Ultra

نتوقع إطلاق الأجهزة في منتصف يناير 2024، ومن المتوقع أن تحصل الهواتف على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SoC في الولايات المتحدة. في مناطق رئيسية أخرى، من المتوقع أن تحصل نسخ S24 و S24 Plus على معالج Exynos 2400 SoC، بينما سيحتفظ Ultra بمعالج Snapdragon. لذلك، خارج الولايات المتحدة، قد تحتاج إلى دفع ثمن Ultra إذا كنت تريد الحصول على أفضل معالج، سيتعين علينا انتظار سامسونج لإطلاق الهاتف رسميًا لتأكيد ما إذا كان هذا هو الحال.

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