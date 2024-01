رفع أسعار الانترنت الارضي في مصر من We بداية من 5 يناير 2024

رفع أسعار الانترنت الارضي في مصر، وبدأ تطبيق التسعير الجديد بداية من يوم الخامس من يناير لعام 2024، لذلك ان كان ميعاد دفع الاشتراك القادم لك بعد يوم الخامس بأيام قليلة ننصحك بالتفكير في تجديد باقة النت الارضي قبل الميعاد، خبر جاء بشكل محزن على مستخدمي الانترنت في مصر؛ حيث انه لم تكن هناك أي أخبار عن زيادة الأسعار نهائيًا وجاء الأمر بشكل مفاجئ، وقد اشتكى الكثير من المستخدمين من هذا الأمر ولا ردود من الشركة حول ان هذا أمر واقع وانه من يوم الخامس من الشهر سيتعامل المستخدمون بالتسعيرة الجديدة، حتى الآن هذا الأمر مقتصر على شركة We فقط ولكن حالما ترفع باقي الشركات Etisalat وVodafone وOrange باقاتهم سيتم نشر أسعر الانترنت الارضي الجديدة منهم على الموقع بالتأكيد، ما التسعيرة الجديدة للانترنت؟ اكمل الخبر معنا.

رفع أسعار الانترنت الارضي من We في مصر

حدثت زيادة كبيرة على أسعار الانترنت الارضي في كل باقات We على نفس السعات والسرعات، زادت الأسعار بنسبة تقترب من 33% وهي زيادة فعلًا كبيرة؛ حيث انه في بادئ الأمر كانت هناك محادثات مفادها ان الزيادة قد تقدر بـ10%، ولكن هذه المحادثات اختفت ولم يظهر أي أخبار عنها، حتى صُعق الجمهور بدون سابق تحذير برفع الاسعار وبرفع الأسعار الجديدة على الموقع بدون أي اعلان او خبر، لولا انه هناك من يزور موقع شركة We لظلت الأسعار سرًا حتى يتفاجأ الناس يوم الاشتراك، من ناحية الشركة فلا ردود منها غير ردود خدمة العملاء على المستخدمين بأن هذا حقيقي وان التسعير الجديد سيبدأ تفعيله من يوم الخامس من يناير لهذا العام.

اسعار الانترنت الارضي الجديدة

باقات We Space Super

باقة Super 140 GB: بسعة تحميل 140 جيجابايت بسعر 160 جنيه مصري بدلاً من 120 جنيه. باقة Super 200 GB: بسعة تحميل 200 جيجابايت بسعر 225 جنيه مصري بدلاً من 170 جنيه. باقة Super 250 GB: بسعة تحميل 250 جيجابايت بسعر 280 جنيه مصري بدلاً من 210 جنيه. باقة Super 400 GB: بسعة تحميل 400 جيجابايت بسعر 440 جنيه مصري بدلاً من 340 جنيه. باقة Super 600 GB: بسعة تحميل 600 جيجابايت بسعر 650 جنيه مصري بدلاً من 500 جنيه. باقة Super 1 TB: بسعة تحميل 1000 جيجابايت بسعر 1050 جنيه مصري بدلاً من 800 جنيه.

باقات We Space Mega

تم الغاء باقة التحميل بسعة 140GB باقة Mega 250 GB: بسعة تحميل 250 جيجابايت بسعر 410 جنيه مصري بدلاً من 310 جنيه. باقة Mega 600 GB: بسعة تحميل 600 جيجابايت بسعر 800 جنيه مصري بدلاً من 600 جنيه. باقة Mega 1 TB: بسعة تحميل 1000 جيجابايت بسعر 1200 جنيه مصري بدلاً من 900 جنيه.

باقات We Space Ultra

تم الغاء باقة التحميل بسعة 140GB باقة Ultra 250 GB: بسعة تحميل 250 جيجابايت بسعر 540 جنيه مصري بدلاً من 410 جنيه. باقة Ultra 600 GB: بسعة تحميل 600 جيجابايت بسعر 950 جنيه مصري بدلاً من 700 جنيه.

باقات We Space Max

باقة Space Max 1 TB: بسعة تحميل 1000 جيجابايت بسعر 1350 جنيه مصري بدلاً من 1000 جنيه.

ملاحظة

جميع أسعار الانترنت الارضي بالأعلى بدون اضافة ضريبة القيمة المضافة، بالتالي لحساب المبلغ الحقيقي الذي ستدفعه يجب عليك ان تزيد 14% من السعر على كل باقة، أي انك ستضرب كل الأسعار في 1.14، تسهيلًا عليك سنضع لك أسعار الباقات بعد إضافة الضريبة بالأسفل لتعرف المبلغ المطلوب منك لتجديد باقتك.

أسعار الانترنت الارضي بعد إضافة الضريبة

باقات We Space Super

باقة Super 140 GB: بسعر 182.4 جنيه مصري باقة Super 200 GB: بسعر 256.5 جنيه مصري باقة Super 250 GB: بسعر 319.2 جنيه مصري باقة Super 400 GB: بسعر 501.6 جنيه مصري باقة Super 600 GB: بسعر 741 جنيه مصري باقة Super 1 TB: بسعر 1197 جنيه مصري

باقات We Space Mega

باقة Mega 250 GB: بسعر 467.4 جنيه مصري باقة Mega 600 GB: بسعر 912 جنيه مصري باقة Mega 1 TB: بسعر 1368 جنيه مصري

باقات We Space Ultra

باقة Ultra 250 GB: بسعر 615.6 جنيه مصري باقة Ultra 600 GB: بسعر 1083 جنيه مصري

باقات We Space Max

باقة Space Max 1 TB: بسعر 1539 جنيه مصري

اسعار الباقات الإضافية

زيادة سعر إضافة 20GB الى 40 جنيه مصري

زيادة سعر إضافة 50GB الى 80 جنيه مصري

زيادة سعر إضافة 100GB الى 130 جنيه مصري

زيادة سعر إضافة 400GB الى 325 جنيه مصري

زيادة سعر إضافة 2000GB الى 1250 جنيه مصري

أسعار الانترنت الارضي الجديدة ومزايا مع رفع السعر؟

مع أسعار الانترنت الارضي الجديدة لا مزايا اضافية غير ان We اضافت اشتراكات في Watch IT وJawwy TV، وهي خدمات للبث التلفزيوني، لا توضيح حول نوع الباقات التي تقدمها الشركة مع الانترنت، بشكل عام خدمات مثل Watch IT وJawwy TV في الأساس ليست الخدمات المحببة لمن يستعمل ويشترك في خدمات للبث المباشر على الإنترنت بل هي خدمات صف ثالث بالنسبة لهم، انا من المستخدمين لا احب هذه الاشتراكات ولم اشترك بها حتى الآن فلا أرى هذه ميزة تستحق ان تزيد أسعار الباقات بهذا الشكل.

مع أسعار الانترنت الارضي الجديدة لا أخبار عن أي خطط أخرى من الشركات في زيادة وتحسين البنية التحتية للإنترنت، هل تستقر السرعات؟ هل سيتم اصلاح الأخطاء ومشاكل العملاء بشكل أفضل؟ هل سنحظى بخدمة أفضل؟ هل ستعوض الشركة حتى بطاريات كبائن الهواتف حتى لا يتوقف الهاتف عن العمل اثناء انقطاع التيار الكهربي؟ كل هذه اسألة نتمنى ان يكون لها اجابة حقيقية، فلازال هناك الغضب المتزايد من زيادة أسعار الانترنت الارضي والتي كانت مرتفعة في الأساس، يمكنك قراءة تفاصيل الأسعار الجديدة من على موقع WE من هنا