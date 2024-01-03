سامسونج تركز على الأداء والجودة والذكاء الاصطناعي في عام 2024

مع بداية العام الجديد، يحين وقت اتخاذ قرارات جديدة، وقد كشفت شركة سامسونج عن خططها لعام 2024 من خلال رسالة مشتركة للمديرين التنفيذيين الرئيسيين ونائب الرئيس هان جونج-هي والرئيس كيونج كيه-هيون، هذه الرسالة المشتركة تتضمن خطة الشركة للعام الجديد وما ستقدمه في عالم هواتفها للفترة المقبلة، على ماذا تنوي سامسونج؟

الريادة التكنولوجيا من سامسونج

كشفت الرسالة عن أولويات سامسونج الاستراتيجية لهذا العام، بما في ذلك السعي وراء “تكنولوجيات فائقة التقدم” للحفاظ على مكانتها التنافسية في عام 2024 وما بعده، وترمي سامسونج إلى تعزيز قوتها من خلال “الريادة التكنولوجية والتكيف مع التغييرات المستقبلية”. المستقبل يخبئ لنا العديد من النقاط التي تختص بتحسين التجربة الخاصة للمستخدمين، Samsung تنوي ان تمشي وراء كل هذه التطورات بالتأكيد.

العميل أولًا

شددت سامسونج على استراتيجية “العميل أولًا” في أقسام الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية والبرامج، مع التركيز على الأداء والجودة، كما حثت الشركة قطاع تصنيع الرقائق على تعزيز موقعه في السوق من خلال تحسين الفجوة التكنولوجية مع المنافسين وتوسيعها، سامسونج في عالم معالجات الهواتف الذكية لازالت تحتاج الى زيادة في قوتها وتعزيز لمكانها في عالم تصنيع الرقائق.

تحدي المستقبل

دعت الشركة إلى اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة التغييرات المستقبلية في المشهد التكنولوجي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتقنيات الصديقة للبيئة و”ابتكار نمط الحياة”، أياً كان معنى ذلك. ومن الأمور اللافتة للنظر دعوة الشركة إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في كل شيء تختص به الشركة.

الذكاء الاصطناعي يكتسح كل شيء

ذكرت الرسالة: “يجب أن نحدث ثورة في طريقة عملنا وتجربة أجهزتنا من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في كل نواحي العمل، بعيدًا عن الاستجابة السلبية التقليدية، يجب أن نحقق تغييرًا جذريًا في التفكير ونكتشف منتجات صديقة للبيئة للمستقبل”.

وكما نشرنا الخبر وكما أكدت الشركة فإن هناك ذكاء اصطناعي خاص بهواتفها قادم الى هواتف Galaxy S24 والذي سيحمل اسم Galaxy AI، هي تقنية جديدة من الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي تعتمدها في تقنياتها، لا ندري هل ستكون هذه التقنية نقلة نوعية في عالم الهواتف الخاص بها ام لا لكن نتمنى الا تخيب الشركة ظننا فيها والا يحبطنا ذكائها الاصطناعي مثلما احبطنا Bixby من قبل.

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