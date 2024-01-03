سامسونج جالاكسي A55 يطل علينا بتصميم معدني أنيق في صور مسربة رسمية

تحصلنا مؤخرًا على مجموعة ثانية من الصور المسربة لهاتف سامسونج جالاكسي A55 والتي تبدو رسميةً أكثر من سابقتها، هذه الصور توضح نقاط مهمة في تصميم الهاتف والخامات التي تستعمها سامسونج في الهاتف، نتحدث هنا عن اطار معدني مميز لنقل تجربة الامساك بالهاتف الى شيء أكثر فخامة وافضل من ذي قبل.

جالاكسي A55 بخامات افضل

تؤكد هذه الصور بشكل كبير على تصميم الهاتف، بما في ذلك الإطار المعدني -لاحظ خطوط الهوائي والذي يرتفع قليلاً حول عناصر التحكم على الجانب الأيمن من الهاتف- وهو نفس التصميم الذي تم الكشف عنه مؤخرًا في هاتفي Galaxy A15 و Galaxy A25، تظهر الصور، والتي تم نشرها في تقرير على موقع Android Headlines، الهاتف بثلاثة ألوان مميزة: “أزرق جليدي رائع”، “الأرجواني الرائع”، “الأزرق البحري الرائع”. سامسونج تحب ان تسمي الوان هواتفها بأكثر من اسم فلا مشكلة من الأسماء.

يتميز الهاتف أيضًا بالظهر المسطح من سامسونج والذي يضم مجموعة كاميرات خلفية بسيطة بثلاث عدسات مع فلاش LED، وهو نفس التصميم الذي شوهد في هاتف Galaxy A54 العام الماضي ومعظم هواتف سامسونج الحديثة، من الناحية التقنية والمواصفات، سيحتوي جالاكسي A55 على معالج Exynos 1480 ثماني النواة (4 أنوية حتى 2.75 جيجاهرتز، 4 أنوية حتى 2.0 جيجاهرتز)، ومعالج رسومي Xclipse 530 من AMD RDNA2، هذا شيء تسرب من فترة طويلة عن الهاتف.

وفقًا للشائعات السابقة، سيحتوي Galaxy A55 على شاشة OLED بحجم 6.5 بوصة بدقة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ودعم لشحن سريع بقدرة 25 وات بالطبع بدون شاحن في العلبة كل هذا كعادة سامسونج في هواتفها الحديثة والجديدة كلها، ننتظر هاتف سامسونج الجديد والمزيد عنه لتغطية كل ما يحدث من الشركة.

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