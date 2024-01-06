شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة.. كيفية تجنب النصب على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يركز المحتالون على خداع الأفراد لإفشاء أموال أو تفاصيل حساسة، عن طريق رسائل البريد الإلكتروني التي تروج لفرص الاستثمار السريع، أو الرسائل النصية العاجلة التي تتظاهر بأنها صديق حزين، أو رسائل البريد الإلكتروني التصيدية التي يفترض أنها من Meta تحذر بشأن مشكلات الحساب وتحث على النقر الفوري على الرابط.

وغالبًا ما يقوم هؤلاء المحتالون بتلفيق شخصيات أو الاستيلاء على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المشروعة، بهدف تضليلك أو الاحتيال عليك أو على معارفك، أو استخراج الأموال أو البيانات الشخصية أو الوصول غير المصرح به إلى حسابك (حساباتك).

لسوء الحظ، تنتشر عمليات الاحتيال على إنستجرام، ولكن البقاء يقظًا ومطلعًا يمكن أن يساعدك على حماية نفسك. وفيما يلي بعض النصائح حول كيفية تجنب عمليات الاحتيال على إنستجرام:

عمليات احتيال محددة وكيفية تجنبها:

* الهدايا والمسابقات المزيفة: احذر من الحسابات التي تدعي تقديم جوائز باهظة الثمن أو مبالغ كبيرة من المال، قم بالتحقق من المسابقة من خلال صفحة العلامة التجارية الرسمية ولا تشارك أبدًا معلوماتك المالية أو بيانات اعتماد تسجيل الدخول.

* عمليات احتيال انتحال الشخصية: قد يقوم المحتالون بإنشاء حسابات مزيفة لتقليد المشاهير أو الأشخاص المؤثرين أو حتى أصدقائك، تحقق من وجود شارات تم التحقق منها، وقارن أسماء المستخدمين وصور الملفات الشخصية، وكن حذرًا من الرسائل المباشرة الواردة من حسابات غير مألوفة.

* هجمات التصيد الاحتيالي: احذر من الروابط الموجودة في التعليقات أو التسميات التوضيحية أو الرسائل المباشرة. لا تنقر على الروابط المشبوهة، حتى لو كانت تبدو وكأنها من مصادر مشروعة. قم بالتمرير فوق الرابط لرؤية عنوان URL الفعلي قبل النقر عليه.

* عمليات الاحتيال الاستثمارية: كن حذرًا من النصائح الاستثمارية غير المرغوب فيها أو الوعود بالعوائد السريعة، قم بإجراء البحث الخاص بك ولا تستثمر أبدًا في شيء لا تفهمه تمامًا.

* تأييد المنتجات المزيفة: يمكن للمؤثرين الترويج لمنتجات مزيفة أو مخططات هرمية، ابحث عن المنتج قبل الشراء وابحث عن المراجعات المستقلة.

نصائح للبقاء آمنا:

* تمكين المصادقة الثنائية (2FA): يضيف هذا طبقة إضافية من الأمان إلى حساب إنستجرام الخاص بك.

* الإبلاغ عن نشاط مشبوه: إذا واجهت عملية احتيال، فأبلغ عنها إلى إنستجرام على الفور.

* لا تشارك المعلومات الشخصية مطلقًا: لا تشارك كلمة المرور أو تفاصيل بطاقة الائتمان أو غيرها من المعلومات الحساسة على إنستجرام.

* حافظ على تحديث برامجك: تأكد من تحديث تطبيق انستجرام وهاتفك بأحدث تصحيحات الأمان.

* استخدم كلمات مرور قوية: قم بإنشاء كلمات مرور فريدة وقوية لحساب انستجرام الخاص بك وتجنب استخدام نفس كلمة المرور لحسابات متعددة.