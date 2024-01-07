شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تسجيل الخروج من حساب Gmail على جهاز أيفون.. فى 3 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان لديك حساب Gmail، فمن المحتمل أنك قمت بفحصه من هاتفك من قبل، نظرًا لأن رسائل البريد الإلكتروني لدينا تحتوي على عدد لا يحصى من رسائل البريد الإلكتروني الشخصية حول صحتنا وحالتنا المالية وهواياتنا، فمن الجيد تسجيل الخروج في بعض الأحيان، خاصة إذا كنت تسمح للآخرين باستعارة هاتفك بشكل متكرر.

لسوء الحظ، إذا قمت بالدخول إلى حساب Gmail الخاص بك على جهاز ايفون الخاص بك، فربما تكون قد اكتشفت شيئًا غريبًا، أنه ليس من السهل تسجيل الخروج وهذا أمر محبط ولكن هناك عدد من الخطوات .

إليك كيفية تسجيل الخروج من حساب Gmail على جهاز iPhone الخاص بك.

الخطوة 1: افتح تطبيق Gmail على جهاز iPhone الخاص بك، اضغط فوق صورة الملف الشخصي لحسابك الموجودة في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة داخل مربع البحث.

الخطوة 2: في النافذة التي تظهر، حدد زر إدارة الحسابات على هذا الجهاز في الأسفل.

الخطوة 3: اختر الحساب الذي تريد تسجيل الخروج منه واضعط على زر إزالة من هذا الجهاز، ربما تكون قد قمت بتسجيل الدخول إلى عدة حسابات Gmail، لذا تأكد من تحديد الحساب الصحيح.