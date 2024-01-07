تصاميم iPhone 16 Pro تكشف عن تغييرات طفيفة | حجم أكبر وزر اضافي

تسريبات iPhone 16 Pro تشير الى تغييرات طفيفة في الهواتف الأشهر عالميًا، التصميم المُسرب للهاتف لا يختلف كثيرًا عن تصميم iPhone 15 وهواتف الايفون القديمة، شركة Apple يبدو انها لا تنوي تغيير التصميم في هواتف الايفون في اي وقت قريب نهائيًا، ولكن ما يلفت الانتباه زيادة هو وجود زر اضافي في النسخة البرو من أجل التصوير، هو زر خاص بالكاميرا لتفعيل الكاميرا وفي الغالب من أجل التقاط الصور ايضًا، ما الجديد؟

iPhone 16 Pro | تصميم مشابه وتغييرات طفيفة

بينما تبدو التصميمات الجديدة متطابقة إلى حد كبير مع طرازات 2023، إلا أن هناك بعض التغييرات الرئيسية التي طرأت في الايفونات الجديدة، سواء من حجم الشاشة في النسخ البرو او في الزر الجديد او في التعديل في تكوين الكاميرات؛ حيث بالتأكيد سيحصل هاتف البرو على مميزات كاميرات هاتف البرو ماكس من العام الماضي كما تعودنا من ابل، مع تغييرات أخرى.

شاشات أكبر قليلًا: سيحصل iPhone 16 Pro على شاشة قياس 6.27 بوصة، بينما سيصل حجم شاشة 16 Pro Max إلى 6.85 بوصة.

زر الكاميرا المخصص: يضيف الجهاز الجديد زرًا حساسًا للمس على الجانب الأيمن أسفل زر الطاقة، ويُتوقع أن يعمل كاختصار لتطبيق الكاميرا، وربما يستخدم مستشعرًا للضغط أيضًا.

تحسينات الكاميرا: من المتوقع أن تتضمن السلسلة كاميرا خلفية Ultrawide بدقة 48 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة تقريب 5x في طراز 16 Pro.

تحديث تجربة التصوير في iPhone 16 Pro

يعد زر الكاميرا الجديد هو التغيير الملموس الأكثر إثارة للجدل، حيث سيوفر سهولة أكبر لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو، خاصة مع تكامل محتمل لميزات قوة الضغط. كما تُعد ترقيات الكاميرا خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات التصوير لدى أجهزة iPhone الرائدة، لازالت Apple تفرض سطوتها في عالم التصوير في الهواتف المحمولة وتقدم تجربة كاميرات صعبة المنافسة حتى الآن فسيكون هذا أمرًا مذهلًا ان تزيد ابل من صعوبة المنافسة في عالم الكاميرات بهذا الهاتف.

يُتوقع إطلاق سلسلة iPhone 16 في سبتمبر 2024، وهو موعد معتاد من Apple، وعلى الرغم من التغييرات المتواضعة في التصميم، فإن التحسينات الداخلية في الكاميرا وزر التقاط المريح قد تجذب عددًا كبيرًا من المستخدمين، وقد تكون Apple Vision Pro هي ابرز منتجات Apple في هذا العام فبالتأكيد سنجد العديد من المزايا في الايفون الجديد التي ستتكامل مع نظارات الواقع المعزز من Apple في وقت لاحق.

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