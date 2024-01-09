كروت GeForce RTX 40 Super أقوى ما يمكن في عالم الألعاب والذكاء الاصطناعي

تم اطلاق كروت GeForce RTX 40 Super في معرض CES 2024 المُقام حاليًا في مدينة لاس فيجاس في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث قامت انفيديا بإطلاق كروت GeForce RTX 4080 Super وGeForce RTX 4070 Ti Super وGeForce RTX 4070 Super لتشغيل أقوى الألعاب مع تعزيز امكانيات الذكاء الاصطناعي على أجهزة الكمبيوتر المختلفة، كيف تُحسن كروت GeForce RTX 40 Super تجربة أجهزة الكمبيوتر؟ تابع معنا.

الكروت الأخيرة تستعمل معمارية NVIDIA Ada Lovelace الخاصة بكروت الشاشة الجديدة تقدم أداء قوي، نتحدث عن 52 تيرا فلوب في الظلال والرسوميات، و121 تيرا فلوب في عمليات تتبع الأشعة، و836 تيرا من عمليات الذكاء الاصطناعي في الثانية الواحدة، كل هذا سيساعد على انشاء عالم كبير ممتع عن طريق الذكاء الاصطناعي، كارت RTX 4070 Super بهذه المواصفات يبدأ بسعر 600 دولار فقط.

كروت GeForce RTX 40 Super لأقوى أداء ممكن

من المعروف ان اللاعبين على أجهزة الكمبيوتر يستمتعون ويطالبون بشكل دائم بالحصول على أفضل رسومات ممكن، وهذا ممكن عن طريق تقنيات التعليم العميق من NVIDIA الـNVIDIA DLSS بدقة عالية، وتقنية توليد الإطارات واعادة بناء الأشعة مصاحبة لتقنية تتبع الأشعة، كل هذه التقنيات تقدم عوالم مذهلة جدًا وقريبة جدًا في العاب شهيرة مثل Diablo IV وPax Dei وHorizon Forbidden west، باستعمال الـDLSS فسبعة من كل 8 بكسلات يتم توليدها بالذكاء الاصطناعي مما يزيد من قدرة تتبع الأشعة حتى 4 مرات بجودة صورة أفضل.

تحديث مات وبلينج نائب رئيس قسم التسويق في شركة انفيديا عن الكروت وقال: “لكل من محبين الألعاب الى المحترفين فإن كروت GeForce RTX Super هي تحديث رائع، هذه الكروت تدعم اكثر من 500 لعبة وتطبيق داعمة للـRTX وستجعل المستخدمين جاهزين لموجة من التطبيقات الداعمة للذكاء الاصطناعي التوليدي القادمة لأجهزة الكمبيوتر”.

قفزة بالذكاء الاصطناعي في عالم الكمبيوتر

كروت GeForce RTX 40 Super هي الطريقة الأمثل لتجربة الذكاء الاصطناعي على أجهزة الكمبيوتر وذلك باستعمال أنوية Tensor المخصصة لدعم الـAI والتي تقدم 836 تيرا عملية ذكاء اصطناعي في الثانية؛ 836000000000000 عملية في الثانية الواحدة، ونعم نعلم انك لم تستطع قراءة الرقم، لكنه يعني ان الكروت الجديدة ستقوم بتزويدك بإمكانيات عالية في عالم الذكاء الاصطناعي في الألعاب وفي البرامج وفي صناعة المحتوى، السوفتوير المميز الذي ستتم اضافته على كروت الشاشة سيقوم بزيادة سرعة الذكاء الاصطناعي بشكل كبير.

NVIDIA TensorRT هو سوفتوير بقدرات مرتفعة في عالم التعلم العميق، مما يساعد في تضمين تحسين هذه التقنية وتشغيلها بشكل مباشر مع تقديم اقل معدلات تأخير في الاستجابة مع أفضل انتاجية في التطبيقات المعنية، وهناك أيضًا النموذج اللغوي TensorRT-LLM لنظام تشغيل ويندوز والتي هي مكتبة لغوية مفتوحة المصدر تساعد في تسريع وزيادة أداء النماذج اللغوية الأخيرة، كارت GeForce RTX 4080 Super يقوم بتوليد فيديوهات مرة ونصف اسرع من الطبيعي و1.7 مرة اسرع من RTX 3080 Ti

بالنسبة للألعاب فتقنية DLSS المعززة بالذكاء الاصطناعي تقوم بإعطاء اللاعبين تجربة أفضل بكثير، بينما برامج الذكاء الاصطناعي مثل الفوتوشوب تستغل أنوية Tensor من أجل زيادة الإنتاجية والحفاظ على معدل عمل مستمر ومبدع بدون أي عوائق، مع تطبيق NVIDIA Broadcast يمكنك الدخول في عالم آخر مع ازالة ضوضاء الخلفية او اضافة خلفية افتراضية لصورتك، مع كروت GeForce RTX 40 Super يمكنك الوصول الى افضل أداء ممكن من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

وحش قوي لصور 4K: كارت GeForce RTX 4080 Super

كارت GeForce RTX 4080 Super يستطيع تشغيل العاب كاملة بدعم كامل لتقنية تتبع الأشعة على دقة 4K اسرع 1.4 مرة من كارت GeForce RTX 3080 Ti بدون تقنية توليد الإطارات DLSS، كارت RTX 4080 Super يستطيع تقديم أداء مرتفع جدًا بطريقة تقليدية أيضًا، مع وجود امكانية تشغيل 836 عملية ذكاء اصطناعي في الثانية وتقديم دفعة في الأداء مما يجعل هذا الكارت اقوى مرتين من RTX 3080Ti، هذا وهو يقدم أنوية أكثر وذاكرة اسرع من اجل افضلية في ناحية الأداء، هذا الكارت سيبدأ بيعه يوم 31 يناير بسعر 999 دولار أمريكي.

دقة في الألعاب مع GeForce RTX 4070 Ti Super

من عائلة GeForce RTX 40 Super يأتي كارت RTX 4070 Ti Super هو الكارت الأمثل للحصول على أفضل أداء ممكن في الألعاب بأعلى معدلات إطارات على دقة 1440p وحتى 4K بالمقارنة بكارت RTX 4070 Ti، فهو لديه عدد أنوية أكبر وقدرة أسرع على معالجة الإطارات بذاكرة 16GB 256-bit مما يجعل سرعة الرام تصل الى 672 جيجا بايت في الثانية، هي اسرع 1.6 مرة من RTX 3070 Ti و2.5 مرة باستعمال DLSS 3، هذا الكارت سيتوفر في 24 يناير بسعر 799 دولار أمريكي.

أداء متزن مع كارت GeForce RTX 4070 Super

اصغر كروت عائلة GeForce RTX 40 Super ،كارت RTX 4070 Super سيصل بعدد أنوية اكثر 20% من RTX 4070 مما يجعله اسرع من RTX 3090 باستهلاك طاقة أقل، هذا الكارت مع DLSS 3، هذا الأداء يزيد 1.5 مرة وسيتوفر من 17 يناير بسعر 600 دولار أمريكي، وبهذا يكون أرخص كارت من عائلة GeForce RTX 40 Super واولهم في التوافر.

أماكن شراء كروت GeForce RTX 40 Super

بالنسبة لكارتي GeForce RTX 4080 Super و4070 Super فهذه الكروت ستتوفر بنسخ Nvidia الخاصة بشكل مباشر من انفيديا وبعض التجار المُختارين، بينما النسخ الخاصة واللوحات الخاصة والنسخ ذات السرعات الطبيعية او مع كسر السرعة ستتوفر كلها في وقت لاحق من صُناع الكروت المختلفين مثل Asus وColorful وGainward وGalaxy وGigabyte وINNO3D وKFA2 وMSI وPalit وPNY وZOTAC

عن NVIDIA

منذ تأسيسها عام 1993 كانت إنفيديا NASDAQ: NVDA رائدة في مجال الحوسبة، أدى اختراع الشركة لكروت الشاشة الخاصة بها في عام 1999 الى نمو سوق العاب الكمبيوتر الشخصي وأعاد تعريف رسومات الكمبيوتر، وأشعل عصر الذكاء الاصطناعي الحديث والحالي مع تغذية عملية التصنيع الرقمي في الأسواق، شركة NVIDIA الآن شركة متكاملة تقدم عروضًا على نطاق مراكز البيانات واعادة تشكيل الصناعة، ويمكنك الدخول الى موقع https://nvidianews.nvidia.com/ للمزيد من التفاصيل.