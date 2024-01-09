آبل تطرح رسميا نظارتها Apple Vision Pro للبيع بدءا من يوم 2 فبراير 2024

كان الجميع بإنتظار نظارة الواقع المختلط لآبل Apple Vision Pro حيث وعدت الشركة بإتاحتها للمستخدمين أوائل هذا العام 2024، والآن أعلنت آبل وبشكل رسمي عبر موقعها على الويب عن موعد إتاحة نظارة الواقع المختلط الخاصة بها Apple Vision Pro. وسوف تكون النظارة أخيرا متاحة للبيع بدءا من يوم الجمعة الموافق 2 فبراير 2024 في جميع متاجر التجزئة المنتشرة في كل مكان بالولايات المتحدة إلى جانب إمكانية شرائها أونلاين من خلال متجر آب ستور أمريكا.

نظارة Apple Vision Pro

وفقا لصانع الآيفون، تعد فيجين برو، جهاز كمبيوتر مكاني بميزات ثورية وتتوقع الشركة أن يُحدث طفرة في طريقة تفاعل الأشخاص وتواصلهم. كما ستكون النظارة مهمة جدا في السماع للمستخدمين بإستعادة ذكرياتهم واللعب وتشغيل الميديا بسلاسة تامة. وما يميز Vision Pro هو قدرتها على دمج المحتوى الرقمي مع العالم المادي مما يسمح بالحصول على تجربة تفاعلية ومكانية لا مثيل لها. وسوف يوفر متجر آب ستور، إمكانية الوصول إلى أكثر من مليون تطبيق متوافق عبر iOS وiPadOS، بالإضافة إلى تجارب جديدة تستفيد من الإمكانات الفريدة لـ Vision Pro. ومن جانبه، قال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل “لقد وصل عصر الحوسبة المكانية. حيث تعد Apple Vision Pro أكثر الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية تقدمًا على الإطلاق. وستعمل واجهة النظارة الثورية والسحرية على إعادة تعريف كيفية تواصلنا وإنشاءنا واستكشافنا لما حولنا”.

نظام تشغيل نظارة آبل فيجين برو

من المقرر أن يتم تشغيل نظارة آبل Vision Pro من خلال نظام التشغيل الجديد VisionOS المستوحى من أنظمة التشغيل مثل macOS، وiOS، وiPadOS. وسوف توفر النظارة واجهة مستخدم ثلاثية الأبعاد جديدة تمامًا ونظام إدخال يتم التحكم فيه بالكامل عن طريق عيون المستخدم واليدين والصوت، مما يجعل التنقل يبدو سحريًا. علاوة على ذلك، سوف تُتيح الإيماءات البديهية للمستخدمين التفاعل مع التطبيقات بمجرد النظر إليها، أو النقر بأصابعهم للاختيار، أو تحريك معصمهم للتمرير، أو استخدام لوحة مفاتيح افتراضية أو الإملاء للكتابة. وباستخدام مساعد آبل الصوتي Siri، يمكن للمستخدمين فتح التطبيقات أو إغلاقها بسرعة وتشغيل الوسائط دون أي مشكلة.

الخصوصية والأمان

توفر نظارة آبل Vision Proالخصوصية والأمان من خلال Optic ID وهو عبارة عن نظام مصادقة جديد يقوم بتحليل قزحية المستخدم النظارة، والملء التلقائي لكلمات المرور، وإكمال المدفوعات باستخدام Apple Pay. بالإضافة إلى ذلك، يظل المكان الذي يبدو عليه المستخدم خاصًا أثناء التنقل بواسطة النظارة، ولا تتم مشاركة معلومات تتبع العين مع آبل أو أي من تطبيقات الطرف الثالث أو مواقع الويب. كما يتضمن EyeSight أيضًا مؤشرًا مرئيًا يوضح للآخرين عندما يلتقط المستخدم صورة مكانية أو مقطع فيديو.

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السعر والتوافر

وفقا لشركة آبل، سوف تأتي نظارة Apple Vision Pro مزودة بحزامين وغطاء للجزء الأمامي بالإضافة إلى قطعة قماش تلميع، وبطارية، وكابل شحن USB-C، ومحول طاقة USB-C كما سوف تكون نظارة آبل متاحة للبيع في أمريكا بدءا من 2 فبراير بسعر يبدأ من 3499 دولار مع سعة تخزين تبلغ 256 جيجابايت، أما بالنسبة إلى الطلبات المسبقة فستبدأ من يوم الجمعة الموافق 19 من شهر يناير الجاري.