سامسونج تكسر الحواجز: شاشة Micro LED شفافة تُذهل العالم في معرض CES 2024

لا تتوقف سامسونج عن إبهارنا بمجموعة مذهلة من الابتكارات في معرض CES 2024 بلاس فيجاس، ومن بين أحدث إبداعاتها شاشة Micro LED شفافة تمزج بسلاسة بين المحتوى والواقع، هذه تقنية جديدة وفكرة غريبة من سامسونج، فما التفاصيل؟

شاشة شفافة من سامسونج تكسر تكسر الخيال

تتميز هذه الشاشة المذهلة بإمكانية عرض المحتوى الرقمي مع الحفاظ على رؤية العالم الخارجي من خلفها، فتصبح الصور والفيديوهات وكأنها جزءًا من البيئة المحيطة، ويختفي الحاجز بين المشاهدة والواقع، هذا شيء جديد وتقنية رائعة ان تضيفها سامسونج.

رحلة من البحث والتطوير

أكدت سامسونج أن هذه الشاشة الشفافة هي ثمرة ست سنوات من البحث والتطوير المكثف، وقد أضافت عرضًا توضيحيًا قصيرًا يُمكنك مشاهدته لترى هذه التقنية الرائدة تعمل أمام عينيك، فكرة الشاشات الشفافة كانت دربًا من دروب الخيال وشيء غريب نتمنى وجوده لكن لا نعلم ان كان سيتحقق فعلًا ام لا.

هل ستُباع قريبًا؟

بالرغم من الإبهار الذي تثيره هذه التقنية، لا نزال بعيدًا عن رؤيتها بين المنازل؛ فسامسونج تبيع حاليًا شاشة Micro LED بحجم 110 بوصة وغير شفافة بمبلغ 150,000 دولار، لذا، حتى وإن تم تحسين إمكانيات الإنتاج وتخفيض السعر، قد ننتظر بعض الوقت قبل أن نرى هذه الشاشات الشفافة في متناول أيدينا، تصور ان تشتري تلفاز بسعر اغلى من ما تم صرفه في انتاج الأفلام التي ستشاهدها عليه.

مستقبل مبهر

تُمثل هذه الشاشة الشفافة خطوة كبيرة نحو المستقبل وتغيير كبير نأمل به، لذلك قد توضع هذه التقنية كبذرة لتحسين تقنيات الشاشات حول العالم وتقويتها، الشاشات الشفافة قد تكون في ايدينا بعد 20 او 30 عام من الآن، لكن الآن سنشاهدها تتطور مع الوقت وتتحسن.

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