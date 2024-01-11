شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما الذى ستحصل عليه فى صندوق Apple Vision Pro؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل عن تاريخ إطلاق Apple Vision Pro، ويبدأ سعر سماعة الواقع الافتراضي من 3499 دولارًا أمريكيًا، وسيتم طرحها للبيع في الولايات المتحدة يوم الجمعة الموافق 2 فبراير، ومن المتوقع أن تتوفر في كندا والمملكة المتحدة فى وقت لاحق من هذا العام، وفقاً لموقع macrumors.

لم تكشف أبل بعد عن جميع التفاصيل حول خيارات تكوين الجهاز قبل الطلبات المسبقة، والتي تبدأ يوم الجمعة 19 يناير، لكننا نعرف ما هو مدرج في العلبة مع كل ‌Apple Vision Pro‌.

سماعة الرأس Vision Pro: تعد سماعة الرأس المكون الأساسي لنظام Vision Pro، وتتميز بتقنية متقدمة لتتبع العين واليد عبر الكاميرات، وشاشات عرض فائقة الدقة لكل عين، ومكبرات صوت على كلا الجانبين، وشاشة أمامية EyeSight، وتأتي سماعة الرأس بسعة تخزينية لا تقل عن 256 جيجابايت للتطبيقات والوسائط.

Solo Knit Band وDual Loop Band : تم تصميم هذين النوعين من "حزام" الرأس لراحة المستخدم، Solo Knit Band عبارة عن شريط واحد يلتف حول الجزء الخلفي من الرأس، بينما تقول Apple إن حزام Dual Loop Band يتميز بـ "زوج من الأشرطة العلوية والسفلية القابلة للتعديل لملاءمة شخصية".

الختم الخفيف للأذن : الختم الخفيف مصنوع من نسيج ناعم ومن المحتمل أن يأتي في مجموعة من الأشكال والأحجام، وهو مرن ليتوافق مع وجه المستخدم للحصول على ملاءمة دقيقة، ويساعد هذا الملحق على حجب الضوء الخارجي، مما يعزز تجربة سماعة الرأس الغامرة.

وسادتان خفيفتان: تأتي هذه الوسائد بحجمين وتوفر راحة إضافية وقدرة على حجب الضوء، مما يضمن ملاءمة محكمة حول الوجه لمنع تسرب الضوء.

غطاء للزجاج الأمامي: يحمي الغطاء الزجاج الأمامي لسماعة الرأس عند عدم الاستخدام، مما يمنع الخدوش والتلف.

قماش التلميع: قطعة قماش ناعمة مصممة لتنظيف عدسات سماعة الرأس والزجاج الأمامي دون التسبب في خدوش أو تلف.

حزمة البطارية: مصدر طاقة خارجي لسماعة الرأس، مما يضمن أوقات استخدام أطول وإمكانية النقل، وتوفر البطارية ساعتين من الاستخدام العام و2.5 ساعة من تشغيل الفيديو ثنائي الأبعاد بشحنة واحدة، وفقًا لشركة أبل.

محول طاقة USB-C: يُستخدم المحول لشحن مجموعة بطارية سماعة الرأس، مما يضمن أن الجهاز جاهز للاستخدام دائمًا، وقد يتيح أيضًا توصيل Vision Pro بمصدر طاقة خارجي لفترات استخدام أطول مما تسمح به البطارية المحمولة، على الرغم من أن Apple لم تؤكد ذلك بعد.

كابل شحن USB-C: كابل لتوصيل سماعة الرأس أو مجموعة البطارية بمحول الطاقة USB-C للشحن.

ستقدم شركة Apple إدخالات بصرية اختيارية للمستخدمين الذين يرتدون النظارات عادةً، ولكنها غير مدرجة في العبوة وستكون عملية شراء منفصلة تبدأ من 99 دولارًا، وتتعاون أبل مع ZEISS لتقديم الإدخالات التي يمكن تخصيصها وفقًا لمتطلبات الرؤية لكل شخص.

تخطط شركة Apple لبدء تقديم عروض Vision Pro في متاجر البيع بالتجزئة التابعة لشركة Apple بالولايات المتحدة في يوم الإطلاق، وتقول Apple أنه سيتم تقديم أوقات العرض التجريبي خلال عطلة نهاية الأسبوع على أساس أسبقية الحضور، مع بدء عمليات الاشتراك في الساعة 8:00 صباحًا في 2 فبراير.