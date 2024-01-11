سعر ومواصفات Xiaomi Redmi Note 13 Pro plus – مميزات وعيوب شاومي ريدمي نوت 13 برو بلس

يُعد هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro plus من أهم الهواتف الذكية التي تم إصدارها في الأونة الأخيرة حيث يأتي الهاتف بالعديد من المواصفات القوية والمنافسة للكثير من الهواتف الذكية العملاقة، يأتي الهاتف بشاشة قوية وممتازة تعمل بمعدل تحديث 120 هرتز وتمتاز بعرض 68 مليار لون، بالإضافة إلى معالج الهاتف الذي يأتي من تصنيع Mediatek من نوع Dimensity 7200 Ultra، بطاريه عملاقة الحجم بسعة 5000 مللي أمبير و كاميرا تصوير مميزة للغاية تعمل على تصوير الفيديو بدقة الـ 4K، تعرف على كافة مواصفات الهاتف بالتفصيل الأن.