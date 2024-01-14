شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى تطرح أبل إصدار iOS 17.3 للمستخدمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إن إصدار برنامج أبل القادم لجهاز iPhone قيد الاختبار ويأتي مزودًا بميزة أمان جديدة مهمة تسمى حماية الأجهزة المسروقة، إذن متى سيتم إصداره للجميع؟ إليك إجابة السؤال “متى سيصدر iOS 17.3؟”

وصل الإصدار التجريبي الأول من نظام التشغيل iOS 17.3 في منتصف شهر ديسمبر، ونحن الآن في الإصدار الثالث من الإصدار التجريبي بعد أن أدت مشكلة في الإصدار الثاني إلى تعطيل أجهزة iPhone الخاصة ببعض المختبرين.

على الرغم من أن القليل من الميزات الجديدة تأتي مع iOS 17.3، إلا أن هناك ترقية أمنية كبيرة – حماية الأجهزة المسروقة، يضيف هذا طبقة من الأمان لمعرف Apple الخاص بك والمزيد في حالة نادرة لسرقة جهاز iPhone الخاص بك وتعرض رمز المرور الخاص بجهازك أيضًا للخطر.



متى يصل iOS 17.3؟ متى يصل iOS 17.3؟ من المحتمل أن يكون iOS 17.3 متاحًا للجميع في نهاية شهر يناير (باستثناء أي مشكلات قد تسبب تأخيرًا)

إصدارات iOS .3 السابقة:

iOS 16.3 – 23 يناير 2023

iOS 15.3 – 26 يناير 2022

iOS 14.3 – 14 ديسمبر 2020

iOS 13.3 – 10 ديسمبر 2019

نحن نسير في مسار مختلف هذا العام عن إصدارات iOS 13.3 وiOS 14.3، لذا فإن العامين الماضيين يقدمان أفضل تنبؤ بالوقت الذي سنرى فيه أحدث إصدار من iOS 17.

تم إصدار كل من iOS 16.3 و15.3 في الأسبوع الأخير من شهر يناير.

وبالنظر إلى ما وصلنا إليه في الدورة التجريبية لنظام التشغيل iOS 17.3، فإن هذا من شأنه أن يمنح شركة Apple ما يلي:

- إمكانية إصدار النسخة التجريبية الرابعة في الأسبوع الذي يبدأ في 15 يناير

- إطلاق الإصدار المرشح في الأسبوع الذي يبدأ في 22 يناير

- أطلق الإصدار العام في أسبوع 29 يناير

هناك بالطبع دائمًا احتمال حدوث مشكلات غير متوقعة تتسبب في التأخير، ولكن من المحتمل أن تهدف شركة Apple إلى إطلاقه في أواخر شهر يناير.